Rettungshubschrauber im Wohngebiet im MK - medizinischer Notfall

Von: Jan Schmitz

Nach einem medizinischen Notfall wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Er landete auf dem Platz an der historischen Schützenhalle in Lüdenscheid.

Rettungseinsatz mitten im Wohngebiet. Nach einem medizinischen Notfall in einem Wohnhaus an der Saarlandstraße forderten die Einsatzkräfte unverzüglich einen Rettungshubschrauber an. Die einzige Möglichkeit für eine Landung in der Nachbarschaft war der Parkplatz der historischen Schützenhalle an der Reckenstraße.

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz. Die Beamten unterstützten die Rettungskräfte, in dem sie den auserkorenen Landeplatz frei hielten. Eine verletzte Frau wurde zunächst erstversorgt und dann mit dem Rettungswagen zum Schützenplatz gebracht, wo sie schließlich in den bereitstehenden Hubschrauber getragen wurde. Nach ersten Informationen soll die Frau starke Verbrühungen erlitten haben. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.