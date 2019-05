Rettungseinsatz am Aldi: Autofahrer übersieht Motorrad - Biker schwer verletzt

War das Licht eingeschaltet?

+ © picture alliance / dpa Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend verletzt (Symbolbild). © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Schwer verletzt wurde ein Biker am Donnerstagabend am Aldi-Markt an der Straße Hohe Steinert. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen, womöglich weil der Motorradfahrer das Licht nicht eingeschaltet hatte.