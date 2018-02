Rettende Hilfe: Hardcore Help Foundation unterstützt Obdachlose

+ © Mester René Pajer und Rico Huntjens (2. und 3. von rechts) von der Hardcore Help Foundation freuen sich über die Geld- und Sachspenden des Vereins Onkel Willi & Söhne. © Mester

Lüdenscheid - Ein Kälteeinbruch wie in diesen Tagen kann für wohnungslose Menschen in Deutschland den Tod bedeuten. Die Hardcore Help Foundation in Lüdenscheid setzt sich dafür ein, dass ihnen geholfen wird. Der Verein Onkel Willi & Söhne spendete deshalb 1000 Euro an die Organisation.