„Respekt“-Arbeit in Kleingruppen

„Kampagnen“, „Marketing“ sowie „Netzwerken und Finanzierung“, das sind die drei Arbeitsfelder, in denen die Vereinsmitglieder jetzt verschiedene Aktionen initiieren wollen.

Grundlage dafür sei natürlich eine solide Finanzlage mit Mitteln, aus denen der Verein schöpfen kann, wie beim gestrigen Treffen erneut deutlich wurde. Das für diesen Bereich zuständige Team hält es unter anderem für sinnvoll, den Aktionsradius des Vereins und damit die Bekanntheit über Lüdenscheids Grenzen hinaus zu erweitern.

So könnten sicherlich mehr Spenden von Unternehmen und Privatpersonen akquiriert werden, sagten die Teilnehmer im abschließenden Gespräch im großen Plenum. Mit Flyern – digital und gedruckt –, die über die Idee hinter „Mehr Respekt“ informieren, will sich die Gruppe an potenzielle Spender wenden.

+ In der Gruppe „Kampagnen“ ging es um Videos, Infotage und Besuche in Schulen und Fahrschulen. © Nougrigat

Darum, wie auch respektlose Menschen – die Hauptzielgruppe – erreicht werden können, machten sich unterdessen die Mitglieder der Gruppe „Kampagnen“ Gedanken. Dazu könnten Projektkurse in Schulen, Besuche in Fahrschulen sowie Informationstage an belebten Stellen der Innenstadt – etwa auf Stern- und Rathausplatz, im Stern-Center sowie am Rande von Veranstaltungen –, stattfinden. Auch einige überraschende Aktionen im öffentlichen Raum seien denkbar, war man sich einig. Und darüber, dass die Produktion von Videos aufwändig und damit ein langfristiges Projekt werde.