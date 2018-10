Wer hilft bei der Reparatur?

+ © Salzmann Das Team des Reparaturcafés ist dankbar für weitere Unterstützung. © Salzmann

Lüdenscheid - Andernorts laufen Reparatur-Cafés bereits mit großem Erfolg. Ab November soll nun auch in Lüdenscheid in Trägerschaft der Stadtbücherei ein Hilfe zur Selbsthilfe-Projekt beginnen, bei dem Bürger unter Anleitung ehrenamtlicher Fachleute unentgeltlich an das eigenständige Reparieren und Flicken elektrischer und elekronischer Kleingeräte, von Spielzeug und Kleidung herangeführt werden. Erstmalig offiziell öffnet das Reparaturcafé seine Pforten am Samstag, 3. November, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr im Aktionsraum der Stadtbücherei.