Renovierung im Bürgerbüro abgeschlossen

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Atmosphäre „deutlich heller und freundlicher“, sagt Birgit Hasch, zuständige Fachdienstleiterin für das Lüdenscheider Bürgerbüro. „Die Decke ist neu gemacht worden und es wurde gestrichen, man hat alles etwas heller gestaltet“, weiß Hasch. „Das wirkt einfach ganz anders, den Mitarbeitern und den Kunden gefällt es gut, wir sind zufrieden.“ Außerdem habe sich im Zuge der Arbeiten gezeigt, dass der Boden nicht mehr in Takt war. „Also wurde der auch erneuert“, sagt Hasch.

Vor allem gab es aber gravierende technische Mängel, die behoben werden mussten. Im Bürgerbüro wurde eine neue Lüftungsanlage installiert. „Auch gegen die Zuglufterscheinungen wurde etwas getan“, weiß die Fachdienstleiterin. Vor allem im Winter hätten sich diese oft bemerkbar gemacht. „An der Glaspyramide im Dach wurden Heizkörper angebracht“, erklärt sie. Diese Elemente sollen die kalte Luft erwärmen und die Zugluft dadurch abmildern. „Ob es etwas bringt, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Bisher war es ja noch nicht so kalt.“



Für eine bessere Isolierung sorgen zudem die neuen Fenster, die überall am Bürgerbüro und Kreishaus montiert wurden. „Und die Frauen freuen sich vor allem über das warme Wasser, das sie seit der Renovierung auf den unteren Damentoiletten haben“, weiß Hasch und fügt hinzu: „Im oberen Stock gab es das aber auch vorher schon für alle.“

Am Rande der Glaspyramide im Dach sollen Heizkörper die kalte Luft erwärmen und die Zugluft abmildern.

Die Kunden mussten sich nach den Renovierungsarbeiten auf keine Neuerungen im Ablauf einstellen.

Veränderungen in der Struktur und den Abläufen hat es nicht gegeben. „Inhaltlich ist alles gleich geblieben, auch die Aufteilung der Bereiche. Die Kunden müssen sich in der Hinsicht also auf keine Neuerungen einstellen“, sagt Hasch.