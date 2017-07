Green Ink Machine mit Rock aus Remscheid

Lüdenscheid - Kult-Park, die Zweite: Wer hätte nach dem Unwetter am Vortag gedacht, dass sich das Wetter bis Donnerstagabend wieder auf Sommer einpendelt? Die Remscheider Gruppe Green Ink Machine eröffnete die zweite Runde, sechs energiegeladene junge Musiker, die die Rockmusik der 90er-Jahre und des neuen Jahrtausends covern.

Und sie gaben alles. Ausgestattet mit zwei Frontleuten, einem Gitarrenduo und den Rhythmus-Leuten an Bass und Drums startete die „Machine“ mit „Pretender“ der Foo Fighters in den Abend. Und während sich nach und nach die Wiese am Kulturhaus füllte, verbreiteten die sechs Musiker eine enorme Stimmung auf der Bühne.

„Wir brauchen mehr Liebe, dann wär' die Welt ein bisschen weniger scheiße!“ Und schon donnerte Kraftclubs „Wenn Du mich küsst“ durch die Boxen, dicht gefolgt vom „Schrei nach Liebe“. Da waren die Kult-Park-Gäste dann endgültig wach. Green Days „American Idiot“ mit Seitenhieb auf den aktuellen Präsidenten, Fettes Brot und Madsen, Spaß-Punk aus Deutschland, Spaß-Punk aus den USA – Musiker und Gäste hatten gleichermaßen Freude.

Kompromisslosen Hardrock kündigt die Gruppe The Colts für Samstagabend auf der Bühne an. Der Einlass auf das Festgelände ist ab 18 Uhr, Beginn des Konzertes, bei dem auch B-Stoxx auftreten, ist gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Freitagabend verlegt der Jazzclub Lüdenscheid seine „Open Stage“ in den Kulturhauspark. Musiker aller Genres sind ebenso gern gesehen wie Zuhörer.