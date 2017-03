Kindliche Freude über Mut und List

Lüdenscheid - Das Märchen von Hänsel und Gretel ist eines der bekanntesten Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Der Klassiker, der in einer handschriftlichen Urfassung bereits 1810 von Wilhelm Grimm festgehalten wurde, hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Varianten gefunden. Am kommenden Sonntag, 12. März, ab 15 Uhr wird in den Museen der Stadt eine musikalisch-künstlerische Inszenierung nach der Oper von Engelbert Humperdinck vom Remscheider Bläserensemble erwartet.

Die für fünf Blechbläser umgearbeitete Variante wird vom Chor der Pestalozzischule unterstützt. Doch es wird auch einen visuellen Eindruck der Geschichte von Hänsel und Gretel geben.

In den vergangenen Wochen haben sich die 3. Klassen der Pestalozzischule intensiv mit dem Märchen auseinandergesetzt und zahlreiche bunte Bilder angefertigt. Sie illustrieren die kindlichen Vorstellungen von schmerzlicher Trennung, Ängsten und glücklichem Wiedersehen. Und sie zeigen die übergroße kindliche Freude über den Mut und die List, mit denen die beiden Kinder am Ende der bösen Knusperhexe entkommen.

Diese Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung „Lüdenscheid classic 1815 – 2017“ legt das Augenmerk bei den sprachforschenden Tätigkeiten der Gebrüder Grimm, die im 19. Jahrhundert die deutschen Legenden, Sagen und Volkslieder sammelten. Sie hatten auch ausgeprägte wissenschaftliche Beziehungen zu Westfalen.

Der Eintritt zur Ausstellung in den Museen an der Sauerfelder Straße ist kostenfrei. Für die musikalische Darbietung sind zwei Euro Kostenbeitrag zu entrichten.