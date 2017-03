Rekord an offenen Stellen

Lüdenscheid - Ein Hauch von Frühling macht sich zumindest auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar: Die Zahl der Erwerbslosen ist von 3327 im Januar (Quote 8,2 Prozent) auf 3281 im Februar (8,1 Prozent) gesunken, gleichzeitig gibt es aus den Unternehmen eine „gigantische Zahl an Stellenangeboten“.

Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit: „Grund für den frühen Rückgang ist die Vielzahl an Stellenmeldungen und die damit verbundenen hohen Abgänge aus der Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Einen solch frühen Rückgang der Arbeitslosigkeit hatten wir nicht erwartet. Eine so hohe monatliche Arbeitskräftenachfrage konnten wir in der Historie noch nie verzeichnen.“

Im Februar wurden kreisweit 1423 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet. Der Bestand an freien Stellen beläuft sich damit insgesamt auf mehr als 4000 sozialversicherungspflichtig gemeldete Stellen. Im Bereich der Geschäftsstelle Lüdenscheid (mit Halver und Schalksmühle) werden 1279 Arbeitsplätze angeboten, fast 300 mehr als vor einem Jahr.

Doch die hohe Zahl offenbart nach Angaben von Sandra Pawlas auch ein entscheidendes Manko: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist einerseits gewaltig und zeigt andererseits, dass viele Stellen nicht unmittelbar besetzen können. Nicht immer passen die Qualifikationen der Arbeitslosen und die Anforderungen der Arbeitgeber überein. Um diesem Ungleichgewicht zu begegnen, werden wir noch stärker auf die Weiterbildung setzen“, unterstrich die Agenturchefin bei der Vorstellung des neuen Arbeitsmarktberichts.

Das historische Hoch beim Stellenangebot zeige, wie stark und robust die Wirtschaft im Märkischen Kreis sei. Gut ausgebildete Bewerber hätten keine Probleme, schnell eine neue Beschäftigung zu finden.