Brügge und der Charme des Reiterstellwerkes

Von: Jutta Rudewig

Das Reiterstellwerk in Brügge hat es bis in Dina Knorrs Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ geschafft. © Cedric Nougrigat

222160 lautet eine Bestellnummer der Firma Faller, unter der Mann und Frau für die hauseigene Modelleisenbahn ein Bauwerk bestellen können. 54 Einzelteile, sechs Farben, eine Fensterfolie – und am Ende erhält man das Reiterstellwerk Brügge.

Brügge – Das Reiterstellwerk hat es allerdings nicht nur in die Welt der Modelleisenbahner, sondern auch in Dina Knorrs Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ geschafft, aus dem wir in loser Folge jene Orte vorstellen, die die Bloggerin im Märkischen Kreis besucht hat.

Der romantische Bahnhof im Lüdenscheider Südwesten diente schon so manchem Filmemacher als Kulisse. Die Dreharbeiten zum Kinofilm „Undine“ von Regisseur Christian Petzold zum Beispiel spielten sich im Schatten des Reiterstellwerks ab. Abschieds- und Liebesszenen – der moderne Bahnhof trifft hier auf „den Charme historischer Bahnanlagen. Über die neuzeitlichen Bahnanlagen spannt sich das altertümliche Reiterstellwerk“, schreibt die Wander-Bloggerin aus dem Ruhrgebiet, die im vergangenen Spätsommer und Herbst die Region durchwanderte auf der Suche nach anderen, nach ungewöhnlichen Orten für ihr Buch.



Wie eine Brücke sei das Reiterstellwerk über die Bahngleise gebaut, seit dem Jahr 2016 außer Betrieb und unter Denkmalschutz: „Seine Funktion hat ein neues, elektronisches Stellwerk, ebenso am Standort Lüdenscheid-Brügge, übernommen.“ Und wer schon einmal dort sei, für den lohne es sich, noch ein wenig die Gegend zu erkunden oder auch hier und da mal einzukehren.



Das Buch und die Autorin Dina Knorr lebt und arbeitet mit ihrer Familie und zwei Border-Collies im Ruhrgebiet. Seit 2016 berichtet sie in ihrem Blog „Borderherz“ rund um das Wandern mit Kind und Hund in ihren favorisierten Wanderregionen. Während ihrer Fernwanderung über den Rothaarsteig hat sie das Sauerland mit all seinen landschaftlichen Reizen und Vielseitigkeit kennen- und lieben gelernt und erkundet seitdem immer wieder neue Teile dieses Landstriches. Insgesamt hat sie versucht, ein möglichst breites Potpourri an außergewöhnlichen Zielen zu finden, sodass für Familien, für Sportler, für Kulturliebhaber, für Entdecker, Abenteurer oder auch Genießer etwas dabei ist. Das Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ der Autorin Dina Knorr ist im Kölner emons-Verlag erschienen, umfasst 240 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-7408-1509-7

Die Autorin wohnt im Ruhrgebiet und wanderte mit den beiden Bordercollies Holly und Riley über der Rothaarsteig nach Lüdenscheid. Orte sind es, die sie interessieren. Orte, an denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Ob die „Pinkelgasse“ in Menden, eine „Sagenbank“ im benachbarten Herscheid oder auch die Heesfelder Mühle – seit 2016 berichtet Dina Knorr in ihrem Blog „Borderherz“ von ihren Reisen und Wanderungen. Anreise, Abreise und Hoteltipps – auch und gerade für einen vierbeinigen Begleiter – sind dabei inklusive.