Reis als Symbol für Solidarität

Lüdenscheid - Seit 70 Jahren beteiligen sich deutsche Kirchengemeinden am Weltgebetstag der Frauen. Auch in Lüdenscheid ist er eine feste Institution – am Freitag trafen sich Lüdenscheiderinnen zu drei ökumenischen Veranstaltungen.

Gemeindereferentin Marita Franzen hieß alle Frauen willkommen, die zur Feier des Weltgebetstags in Brügge erschienen waren. Zum Thema „Was ist denn fair?“, unter das Christinnen auf den Philippinen den Weltgebetstag gestellt hatten, erteilte die Lüdenscheiderin Beate Simon Informationen aus erster Hand. Sie hat mit Ehemann Andreas 20 Jahre am Stadtrand von Manila gelebt und dort zusammen mit ihm eine sozialmissionarische Arbeit für Drogenabhängige aufgebaut. Dem Informationsteil schloss sich ein Gottesdienst in der Kirche St. Paulus an, in dem man sich mit der Gebetsordnung und der Ungerechtigkeit beschäftigte, der Frauen auf den Philippinen ausgesetzt sind.

Dem Gottesdienst zum Weltgebetstag im Gemeindezentrum Rathmecke ging ein Beisammensein der evangelischen und katholischen Frauen aus den Stadtteilen Oberrahmede, Gevelndorf, Rathmecke und Dickenberg im vollbesetzten „Willkommens- und Info-Café“ voraus. Barbara Denss begleitete die zum großen Teil von den Philippinen stammenden Lieder, am Klavier. Anke Günther, Kordula Lüttringhaus und Barbara Dedrichs-Koch erteilten in Wort und Bild Informationen über das Land der mehr als 7000 Inseln, die große Vielfalt seiner Völker, Kulturen und Sprachen.

Um Solidarität mit den philippinischen Frauen zu zeigen, brachten die Frauen im Gemeindezentrum Rathmecke im Gottesdienst kleine Reissäckchen zum Altar. Denn Reis prägt auf den Philippinen das gesellschaftliche Leben und den sozialen Umgang zwischen den Menschen.

In der Kirche Maria Königin, wo sich die Frauen aus den stadtzentralen katholischen und evangelischen Gemeinden trafen, gab es Reissäckchen für alle Teilnehmer des Weltgebetstages. Beim abschließenden Gottesdienst schlüpften Mitglieder der kfd Maria Königin in die Rollen philippinischer Frauen, die im Interview mit Anita Lüsebrink über ihr Leben und ihre existenziellen Sorgen berichteten. Zuvor war im Gemeindehaus zum Kaffeetrinken mit philippinischen Gerichten geladen worden, wobei es allgemeine Informationen über den Inselstaat gab.

Alle Kollekten waren für die Förderung von Mädchen- und Frauenprojekten bestimmt.