Reinigung: Auch Musikschule und VHS mit im Boot

Lüdenscheid - Einstimmig ging im Schul- und Sportausschuss der Prüfantrag der „Ampel“ aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP an die Verwaltung durch, über eine Rekommunalisierung der Reinigung von Schulen und Kindertagesstätten nachzudenken und die Ergebnisse bis Ende des Jahres vorzulegen.

Andreas Stach (Grüne) schlug vor, auch die Musikschule und die VHS einzubeziehen, was ergänzendend berücksichtigt wurde. Sabine Rigas-Gülde (CDU) fügte hinzu, bei der möglichen Vergabe auch an die Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH (Widi) zu denken. Widi ist eine Tochter der Märkischen Kliniken und damit ein kommunales Unternehmen. Auch diese Anregung wurde aufgenommen.

Bernd Schildknecht (SPD) appellierte daran, auch an die Altersversorgung der Beschäftigten zu denken, die in der Sparte der Gebäudereinigung arbeiten. Ausschussvorsitzender Jens Voß (SPD) wies darauf hin, dass auch der Märkische Kreis darüber nachdenke, die Reinigung seiner Gebäude wieder zu 100 Prozent in Eigenregie zu übernehmen. „Das ist aber zurzeit kein aktuelles und vordringliches Projekt“, meinte Pressesprecher Hendrik Klein gestern auf LN-Anfrage. Beim Märkischen Kreis läuft die Reinigung aktuell zu 50 Prozent in Eigenregie und zur anderen Hälfte über eine Fremdvergabe. Dabei werde natürlich das Tariftreuegesetz berücksichtigt.

Zum 1. April 2017 ist das neue Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. So wurde laut Landesministerium der vergabespezifische Mindestlohn mit dem Mindestlohn des Bundes harmonisiert, so dass der bundesweite Mindestlohn aktuell 8,84 Euro auch in Vergabeverfahren des Landes als Lohnuntergrenze gelte.

Hintergrund des Prüfantrags im Schul- und Sportausschuss sind die schon häufiger bemängelten Reinigungsleistungen. Eine grundlegende Besserung scheine nicht in Sicht, heißt es in der Begründung. Die Reinigungskräfte der privaten Unternehmen seien einem hohen Arbeitsdruck ausgesetzt, die technische Ausstattung oftmals unzureichend. Bei einer Reinigung mit eigenen Kräften habe man auf diese Probleme einen unmittelbaren Einfluss, schreiben die Antragsteller. Die Stadt solle bei der Beantwortung auch mögliche Mehrkosten transparent darstellen.