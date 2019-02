Museen: Vortrag über Oldtimer

+ © Museen der Stadt Lüdenscheid Der Colibri: Reinhard Burkart hält in den Lüdenscheider Museen einen Vortrag über Oldtimer. © Museen der Stadt Lüdenscheid

Lüdenscheid – Reinhard Burkart aus Hameln, der die Geschichte der Hamelner Automobilindustrie erforscht hat, hält am Sonntag ab 17.30 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Weimar im Westen“ in den Museen der Stadt an der Sauerfelder Straße einen Vortrag über diese außergewöhnliche Automobilgeschichte.