Reifenwechsel: Autofahrer haben keine Eile

Lüdenscheid - Von „O bis O“, sprich von Oktober bis Ostern, raten Experten bekanntlich zu Winterreifen. Wer vor bösen Überraschungen und einem plötzlichen Wetterumschwung gefeit sein will, hält sich an diese Faustregel.

Die einen wechseln selbst, andere suchen die Werkstatt ihres Vertrauens auf. So auch in diesen Tagen. Wie eine Nachfrage der LN ergab, läuft in Lüdenscheid die Reifenwechselzeit in diesem Herbst angesichts der milden Temperaturen in den örtlichen Werkstätten „relativ entspannt“.

Im Autohaus Trimpop Im Wiesental beispielsweise haben bereits knapp 500 Lüdenscheider die Winterräder aufziehen lassen. „Die Ersten waren bereits Ende September da“, verrät Walter Trimpop, der bei Temperaturen unter sieben Grad zu Winterreifen rät.

„Die Haftung ist besser“, erklärt er. Vier Millimeter Profiltiefe – gesetzlich vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern – sollten Winterreifen seiner Meinung nach haben. „Dann ist alles im grünen Bereich“, erklärt er.

Donnerstags und samstags ist im Autohaus derzeit Reifenwechselzeit. Die Mehrzahl der Kunden war bereits da. Wichtig, um gut durch den Winter zu kommen, sind für Walter Trimpop zudem die Bremsen. „Die Bremsen müssen in Ordnung sein“, sagt er.

„Wenn die Bremsen ungleichmäßig bremsen, ist das auf nassen, rutschigen Straßen noch kritischer als im Sommer.“ Wer sein Auto laufend warten lasse, brauche auch keine Angst vor dem Winter zu haben, findet er.

Entspannt wie noch nie

Klaus Ballauf, Geschäftsführer der B & R Automobile GmbH & Co. KG und Trimpops Nachfolger als Kfz-Innungsmeister, sieht das ähnlich. „Es war noch nie so entspannt wie in diesem Jahr, was die Terminvergabe beim Reifenwechsel angeht“, bestätigt er. 75 Prozent der Kunden haben im Autohaus am Römerweg bereits ihre Reifen wechseln lassen. Reifenwechseltage wie im Autohaus Trimpop gibt es bei B & R nicht.

+ Walter Trimpop, hier mit Azubi Daniel Ebbinghaus, rät bei Temperaturen unter sieben Grad zu Winterreifen. „Die Gummimischung ist eine andere“, sagt er. Das Wechseln, Messen, Durchsehen und – falls gewünscht – Einlagern der Reifen geschieht im laufenden Werkstattbetrieb. „Das Wetter ist der Taktgeber“, weiß Ballauf aus langjähriger Erfahrung. Wie Walter Trimpop erwartet er noch Nachzügler. Lieferengpässe bei Reifen hat er bislang noch nicht festgestellt.

Beim Werkstatttermin an die Radmuttern zu denken, die häufig zu Hause vergessen werden, erinnert er. Für das Lagern daheim favorisiert Ballauf einen Felgenbaum. Frostschutz, Scheibenreiniger, Wischer und Matte für die Frontscheibe, damit die Wischer nicht festfrieren, sind weitere Tipps. Nicht zu vergessen eine ausreichende Beleuchtung. Ganz wichtig: „Die Reifen mit dem guten Profil hinten aufziehen. In der Kurve ist es wichtig, Seitenhalt zu haben, damit die Reifen nicht ausbrechen.“ Allwetterreifen kann der Innungsmeister für das Sauerland nicht empfehlen.

Obergrenze fünf Jahre

Auch bei Arz Frank Lesniak an der Werdohler Straße ist der Winterreifenwechsel noch in vollem Gange. „Das zieht sich in diesem Jahr in die Länge“, findet Frank Lesniak. 50 Prozent seiner Kunden waren schon in der Werkstatt. Zwar dauere die Lieferzeit bei Wintereifen momentan vier bis sechs Tage („Normal sind zwei bis drei Tage“), aber bei der derzeit milden Witterung sei kein Druck dahinter.

Wie Klaus Ballauf empfiehlt er eine Profiltiefe von mindestens drei Millimetern, um gut durch den Winter zu kommen. Zudem sollten Winterreifen seiner Meinung nach niemals älter als fünf Jahre sein. „Fünf Jahre ist die Obergrenze.“ Danach seien Reifen „wie Hartplastik“. Runderneuerte Reifen zu montieren, lehnt Frank Lesniak ab.