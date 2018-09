Reifen kurz vorm Platzen: Polizei zieht abenteuerlichen Lkw aus dem Verkehr

Lüdenscheid - Dichte Rauchwolke, Reifen heiß und kurz vorm Platzen: Die Polizei hat auf der Altenaer Straße einen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Die Ladung war abenteuerlich gesichert.

Dieser Laster war kaum zu übersehen: Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr zog die Polizei auf der Altenaer Straße in Lüdenscheid einen spanischen Sattelzug aus dem Verkehr. Hinterm Steuer: ein rumänischer Fahrer. Der Lkw zog eine dichte Rauchwolke hinter sich her.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 23 Tonnen schwere Ladung unsachgemäß gesichert war. Dadurch war sie zur Seite verrutscht, was den Auflieger auf das Hinterrad der Zugmaschine drückte.

Der Reifen war nach Angaben der Polizei so heiß, dass er kurz vor einem Brand und vor dem Platzen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Nachsicherung der Ladung angeordnet. Gegen den Verlader einer Drahtfirma aus Altena wurde ebenfalls Anzeige erstattet.