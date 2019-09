Lüdenscheid - Unbekannte Diebe haben in der vergangenen Woche an der Brunscheider Straße Reifen von einem Alf-Anhänger gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Eigentümer hatte den roten Anhänger am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Am Samstag gegen 4.30 Uhr, als er den Anhänger vom Typ ALF abholen wollte, fehlten die Reifen.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.