Reidemeister ist trocken: Das sind die Pläne für die Kult-Kneipe

Der Reidemeister, einstige Kult-Kneipe in der Oberstadt, muss nach massivem Wasserschaden saniert werden.

Lüdenscheid - Wann es mit der einstigen Kult-Kneipe Reidemeister weitergeht, ist unklar. Bislang gibt es lediglich eine Absichtserklärung aus der Brauerei Vormann, man wolle die Kneipe erhalten. Doch der Weg dorthin ist lang.

"Es läuft alles wie geplant.“ Christian Vormann, Chef der Vormann-Brauerei in Hagen-Dahl, gibt sich optimistisch, was die Sanierung seiner Gaststätte „Der Reidemeister“ in der Oberstadt angeht.

Bekanntlich musste das denkmalgeschützte Gebäude nach einem massiven Wasserschaden entkernt werden. Mittlerweile seien die Trocknungsgeräte ‘raus: „Jetzt geht der Aufbau langsam los“, sagte er auf LN-Anfrage.

Eine Brauerei habe immer Interesse daran, Gastronomie zu erhalten. Alles sei sehr aufwendig, die Abstimmung mit dem Denkmalschutz erforderlich. Das müsse abgearbeitet werden – „und fertig“.

Aus seiner Sicht habe er sich den 31. Juli als Fertigstellungstermin gesetzt – „ob’s klappen wird, kann ich nicht sagen."