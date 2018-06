Grenzenlose Langeweile

Lüdenscheid - „Wieso interessiert es die Stadt nicht, wie Jugendliche sich hier fühlen?“ Berkant Kaya, einer der 15 Jugendlichen der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, die unter dem Titel „Der Himmel über Lüdenscheid“ in Form einer szenischen Lesung mit Performance-Elementen sowie der Vorführung eines selbst gedrehten Films ihren Begriff von Heimat den zahlreich erschienenen Zuschauern näherbrachten, stand stellvertretend für ein weitgehend negatives Bild, das die überwiegende Zahl der Jugendlichen von ihrem Wohnort Lüdenscheid zeichneten.

Poetry-Slammer Marian Heuser, der mit dem die Jugendlichen einen zweitägigen Workshop absolviert hatten, war es wichtig gewesen, dass die Schüler ehrlich und authentisch ihre Gefühle und Eindrücke transportieren. Genau das taten sie auf ganz direkte Weise, auch wenn es vielleicht manchem Zuhörer nicht schmeckte. Schon bei den einleitenden Performances, die Alltägliches wie Fernsehen schauen, Auto fahren und die Erledigung von Hausaufgaben zeigten, wurde die Langeweile deutlich, die die Jugendlichen in der Bergstadt überkommt, die viele als ihren Wohnort beschreiben, aber noch lange nicht als ihre Heimat sehen.

Heimat, dieser Begriff wurde kaum mit der aus Sicht der Jugendlichen provinziellen Kleinstadt Lüdenscheid verknüpft, deren verfallene Leerstände sowie leblose Orte wie der kalte und unpersönliche Rathausplatz für gnadenlose Tristesse und Langeweile sorgen. Lüdenscheid sehen viele der Schüler weniger als die Stadt des Lichts als die des herumliegenden Mülls, in der auch Drogenmissbrauch zunehmend ein Thema sei.

Das Wasser im Brunnen auf dem Sternplatz fließe so oft, wie es in der Wüste regnet, berichtet ein Mädchen in ihrem Text mit dem Titel „Warum ich Lüdenscheid hasse“, das Forum sei tot ebenso wie das frühere Tolliwood, das einmal ein Ort der Freude für viele Kinder gewesen sei. Florian Uesseler, der mit Smartphone und Gimbal Lüdenscheid auf filmische Weise erkundete und dabei in Spielszenen mit von seinen Mitschülern dargestellten Personen zusammentraf, betonte in seinem Beitrag auch, dass zum Meckern natürlich auch immer das Hinterfragen gehöre, wie man eine Stadt besser machen kann. Seine Heimat, so Berkant Kaya in seinen Beitrag, habe er noch nicht gefunden.

„Ich bin weder Deutscher noch Türke, ich habe Luftwurzeln, und es gibt nur wenige, die das verstehen.“ „Heimat“ ist für die vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die Beiträge zu der vielschichtigen Veranstaltung leisteten, weniger mit Orten, sondern vielmehr mit den Menschen verknüpft, die jeder in seinem Herzen trägt.