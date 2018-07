Reichlich Arbeit für die Polizei am Wochenende

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid hatte es am Wochenende mit Einbrechern, Autoknackern und Zigarettendieben zu tun.

Unbekannte Täter brachen am Freitag in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr in eine Wohnung an der Friedrich-Wilhelm-Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, nahmen sie Schmuck aus einer Schmuckkassette an sich und flüchteten bislang unerkannt.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es hingegen an der Lennestraße. Wie die Polizei mitteilte, versuchten Täter gewaltsam in eine Gaststätte einzubrechen. Sie versuchten, eine Glasschiebetür aufzuhebeln, mussten dann jedoch ohne Beute gehen, da sie dem Einbruchsversuch stand hielt. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Unbekannte knacken Auto und stehlen Zigaretten

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen gelben Twingo an der Martin-Niemöller-Straße geknackt und Zigaretten aus dem Auto gestohlen.

Und wieder Zigaretten: Diesmal versuchten Unbekannte jedoch, Samstagnacht gegen 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten am Honseler Bruch/Berliner Straße aufzubrechen. Ein Zeuge bemerkte nach Angaben der Polizei jedoch die "zwei dunklen Gestalten" und diese kurz darauf den Zeugen: Sie flüchteten unerkannt. Der Automat wurde erheblich beschädigt.

Gartenlauben aufgebrochen

Eine Reihe Einbrüche gab es zudem in der Nacht auf Samstag im Bereich Höher Weg, wie die Polizei mitteilte. Dort seien mindestens fünf Gartenlauben aufgebrochen worden. In allen Fällen entstand Sachschaden.

Des Weiteren wurden im Lüdenscheider Stadtgebiet bis Sonntagmorgen neun Körperverletzungsdelikte angezeigt. Der Polizei gelang es, alle Tatverdächtigen zu ermitteln und Anzeigen zu stellen.

Wer Hinweise zu den angezeigten Straftaten geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 02351/90990 zu melden.