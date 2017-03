Ein Exhibitionist, viele Prügel - und ein Football

Lüdenscheid - Reichlich Arbeit hatte die Lüdenscheider Polizei am Wochenende. Die Zusammenfassung der Pressestelle zeigt: Da war von allem etwas dabei.

- Am Samstag gegen 5.25 Uhr, setzten bislang Unbekannte an der Werdohler Straße einen Altpapiercontainer in Brand, der komplett ausbrannte.

Bereits am Freitagmorgen gegen 7 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist in der Wilhelmstraße. Als er eine Passantin sah, ließ er vor ihr die Hosen herunter. Dann flüchtete er. Der ist der Beschreibung zufolge etwa 25 Jahre alt und von dicklicher Statur. Er trug ein Basecap und war dunkel gekleidet.

Am Freitag gegen 3.25 Uhr randalierte ein alkoholisierter 42 jähriger in einer Gaststätte an der Werdohler Straße. Während der Identitätsfeststellung durch die hinzugerufene Polizei schug der Lüdenscheider auf einen der eingesetzten Beamten ein. Fazit dieser Aktion: Mitnahme zur Polizeiwache, Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstandshandlung.

Schlägerei endet in Polizeigewahrsam

Ebenfalls am Freitag, gegen 22.30 Uhr, kam es auf der Altenaer Straße zu einer Schlägerei von mehreren Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren. Die Polizei erteilte Platzverweise, denen die Beteiligten zunächst auch nachkamen. Doch das war nicht das Ende der Aktion: Die Aggressoren kamen zurück, ein 19-jähriger Werdohler und ein 17-jähriger Lüdenscheider taten sich erneut besonders hervor. Sie wurden dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2.15 Uhr, gerieten in einer Diskothek am Sternplatz ein 28-jähriger Kiersper und ein 34-jähriger Lüdenscheider in Streit. Nach der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug und trat einer von beiden auf den anderen ein, der bei den Attacken leicht verletzt wurde. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Gute 40 Minuten später wurde die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung an einer Diskothek am Rathausplatz gerufen. Hier war ein 21-jähriger Lüdenscheider mit einem 35-jährigen Lüdenscheider in Streit geraten und durch einen Schlag und ein Glas verletzt worden. Der Mann wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Außerdem wurden im Verlauf des Wochenendes drei Pkw-Aufbrüche angezeigt. An drei abgestellten Fahrzeugen wurden unter anderem die Kennzeichenschilder abgerissen (Brunscheider Straße, Fiat Panda), das Türschloss beschädigt (Werdohler Straße, Ford Focus) sowie eine Handtasche aus einem Pkw entwendet (Grebbecker Weg, roter Smart).

Am Breitenfeld wurde der Polizei am Freitagmorgen mitgeteilt, dass man dort einen Zigarettenautomaten aufgeflext hatte und diesen komplett geleert hatte.

Football-Diebstahl

Schließlich erhielt die Polizei Kenntnis von einem besonderen Diebstahl: So geriet am Freitag gegen 17.50 Uhr beim Spielen auf dem Bolzplatz an der Kirchstraße der Football über die Umzäunung und traf einen vorbeifahrenden Pkw im Bereich der Motorhaube. Das nahm der Fahrer zum Anlass, auszusteigen, den Wilson-Football an sich zu nehmen und das Weite zu suchen. Auch hier wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Lüdenscheid (Telefon 9099-0) nimmt Hinweise zu den angezeigten Straftaten gern entgegen.