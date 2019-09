Reich mit Currywurst! Kim Hagebaum ist Herr der "Extrawurst"

Lüdenscheid – Currywurst ist seine Passion: Vor knapp zwölf Jahren ließ Kim Hagebaum das Studium im Bereich des Steuerwesens hinter sich und fing stattdessen im Imbissgeschäft seines Vaters an.

Seitdem ist der 35-Jährige bei Extrawurst tätig. Gegründet hat sein Vater das Unternehmen 1981 – seit vier Jahren führt Hagebaum es im Franchisesystem mit rund 25 Standorten in Deutschland, davon drei in Lüdenscheid.

Im Interview mit Dana Mester spricht er über die Zukunft der Imbissbuden, wie eine „perfekte“ Sauerländer Currywurst aussehen sollte und wer sie heute überhaupt noch isst.

Vorweg: Wie kommt man von Steuererklärungen zur Wurst?

Kim Hagebaum: Ich habe mir im Prinzip schon als Jugendlicher immer bei meinem Vater Geld dazu verdient. Als Aushilfe in den Sommerferien, wenn andere im Schwimmbad lagen, habe ich mir beim Würstchenbraten Geld für den Roller oder Führerschein verdient. Und irgendwie lag mir das im Blut.

Im Blut, weil Sie einen besonderen Bezug zu dem Essen haben?

Ja, meine Eltern sagen immer, ich hätte die Currysoße schon mit der Muttermilch bekommen. Wahrscheinlich liegt es auch daran!

Stehen Sie auch heute noch am Würstchen-Grill?

Ja, immer wieder mal. Zwar immer weniger – fast schon zu wenig mittlerweile – aber durchaus, ja.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn im Unternehmen?

Mit den Partnern zusammen sind das circa 90 Grillmeister. Wir sind jetzt mit unseren Läden im Prinzip kurz vor Düsseldorf und dann bis Frankfurt.

Sind Sie mit dem Franchise gewachsen?

Wir haben uns vor etwa zehn Jahren entschieden, mit selbstständigen Partnern zu arbeiten und haben angefangen, unseren Filialbetrieb so aufzubauen, dass das auch mit Partnern funktioniert. Und seitdem wachsen wir eigentlich stetig mit selbstständigen Unternehmern. Wir haben jetzt noch zehn eigene Läden – die restlichen 15 sind mit selbstständigen Partnern.

Warum? Lohnt sich Franchise mehr als eine eigene Imbissbude? Wird man damit reich?

Reich werden kann man – vielleicht damit. Das wird natürlich auch immer schwieriger. Für einen Existenzgründer lohnt es sich insofern, dass er sich nicht um alles einen Kopf machen muss. Dazu gehört: Eine eigene Marke zu bauen, die dann bekannt zu machen, die ganzen Werbemittel selbst zu generieren. Das alles kostet ja allein schon sehr viel Geld. Und das bekommt er bei uns einfach so nebenbei mit dazu. Insofern lohnt sich das schon.

Und es lohnt sich auch für Sie, oder?

Ja, genau.

Haben Sie vor, noch weiter auszubauen?

Ja. Wir machen das behutsam, um stetig langsam zu wachsen – und versuchen, alle von der Sauerländer Currywurst zu überzeugen.

Wie sieht für Sie denn eine perfekte Currywurst aus?

Für mich ist das nach wie vor die Lange Lüdenscheider, mit Currysoße, Pommes und Majo dabei. Also schlicht. Genau – schlicht, ohne viel Schnickschnack und einfach gut.

Es gibt ja auch zig Varianten von der Currywurst: Zum Beispiel die Berliner Currywurst mit Tomatensoße. Oder im Ruhrpott wird sie im Fett gebraten, mit einer sehr kräftigen Soße – aber die haben wir beide nicht. Ein Kunde kritisierte jetzt noch: „Das ist ja keine original Ruhrpott-Currywurst!" Nee – bei uns gibt es eben 'ne original Sauerländer Currywurst.

Und die kommt vom Grill?

Genau, die Wurst kommt vom Grill und wird mit Currysoße serviert. Aber da hat wohl jede Region sein ganz eigenes Original.

Was ist besonders an der Extrawurst?

Ich hoffe, als allererstes die Qualität. Wir haben eine sehr hochwertige Bratwurst, die Soßen werden handgekocht in kleinen Manufakturen. Da legen wir viel Wert aufs Detail.

War das schon immer so?

Unsere Wurstrezeptur ist seit der Geburtsstunde tatsächlich immer noch dieselbe. Bei den Soßen hatten wir bis vor einigen Jahren noch viele Standards, die wir aber ausgetauscht haben gegen Manufaktursoßen. Auch, weil der Kunde da mittlerweile andere Ansprüche hat.

Die werden also nur für Sie hergestellt?

Genau, die werden in einem Kochtopf – der dann zwar hundert Liter fasst – aber tatsächlich von Menschen gekocht. Als ob man sich zuhause ‘ne Soße kocht. Das möchte der Kunde auch, wir haben da einen Wandel festgestellt.

Was für einen Wandel?

Dass die Kunden mehr Anspruch legen auf gute Qualität, auf Regionalität und auch auf Nachhaltigkeit.

Aber die Wurst ist noch die gleiche – was verlangen die Leute von ihr?

Die Currywurst an sich ist ein Produkt, das – ich sage mal – gesetzt ist. Aber die Kunden fragen mehr nach Qualität, sie interessiert auch der Background hinter den Produkten. Wir nehmen weniger Zucker, nach Möglichkeit keine Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe. Da gibt‘s einen gewissen Wandel. Wobei die Currywurst an sich trotzdem die Currywurst bleibt.

Ist die Currywurst noch ein typisches Malocheressen?

Wir haben tatsächlich einen sehr breiten Mix an Kunden. Allein hier in der Innenstadt: da kommt der Bänker, da kommt der Bauarbeiter – und stehen gemeinsam am Tisch. Da gibt es, glaube ich, keine Zielgruppe mehr, von der man sagen würde: Das ist nur der hart arbeitende Arbeiter. Das geht eigentlich durch die ganze Bank.

Also einfach Genießertypen?

Auch der Genießertyp! Es muss zwar alles gesünder werden – trotzdem müssen wir keine Federn lassen. Ich glaube sogar eher, dass wir davon profitieren: Wenn jemand, ich sage mal „versaut“ essen möchte, überlegt er vielleicht zwei Mal, wo er es macht. Aber Pommes bleiben Pommes, Wurst bleibt Wurst.

Gesund ist das nicht. Sehen Sie trotzdem eine gute Zukunft für die Currywurst?

Wir leben das jetzt schon einige Jahre und ich sehe da keine Einbußen. Ich sehe eher eine Chance, denn die Leute, die wollen sündigen. Sie machen es vielleicht weniger und bewusster. Aber ich denke, dass man vom bewusster Sündigen profitieren kann.

Inwiefern?

Weil die Leute sich dann überlegen, wo sie sündigen.

Ist die Currywurst das am häufigsten bestellte Gericht?

Ja, mit weitem Abstand.

Was kommt danach?

Danach kommen eigentlich unsere Soßen – in der Regel dann aber auch mit der Wurst. Das ist unsere Kompetenz.

Daher auch der Name? Im Sinne von: Extras mit Wurst? Oder eher: eine Extraportion Wurst?

Den Namen haben wir jetzt seit bestimmt schon – oder eher erst seit 15 Jahren. Ich glaube, der Witz dahinter war damals, zu sagen: Bei uns gibt‘s ‘ne Extrawurst. Im Sinne von: Die Schippe mehr, die Qualität mehr.

Wie sehen Sie die Entwicklung in anderen Imbissbuden?

Ich sehe das Zweigleisig: Die einen, die immer tiefer über den Preis gehen – und versuchen, Preis und Masse zu verkaufen. Und die anderen, die mehr auf Qualität setzen. Andere gehen wiederum über Sachen wie den Schärfegrad und versuchen, das so interessant zu machen. Aber am häufigsten geht es über Preis und Qualität.

Sehen Sie sich als Currywurst-Pionier?

Achja, als Pionier würde ich jetzt nicht sagen, nee.

Wie sehen Sie sich denn in der Branche?

Tja, das ist eine gute Frage. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht so beantworten.

Versuchen Sie, sich mit Ihren Läden anzupassen?

Wir versuchen schon, die Trends und das Ohr am Gleis zu haben, das mitzubekommen. Und in der Branche, in der wir uns bewegen, schon als Vorreiter zu fungieren. Wir werden zum Beispiel bald plastikfrei sein und sparen rund 50 Tonnen an Plastik ein. Wir lassen unsere Soßen dann nicht mehr in Plastikeimern liefern, sondern in ganz dünnen Schläuchen, wodurch wir ohne Ende an Plastik einsparen. Das sind halt große Themen, die wir bei uns so schnell wie möglich versuchen, umzusetzen. Ob das jetzt einen Pionier-Gedanken hat, das weiß ich gar nicht.

Zuletzt: Was gehört in eine perfekte Currysoße?

Vor allem wirklich gute Gewürze, viel Tomatenmark-Anteil, aus meiner Sicht wenig Zucker – und viel mehr sollte es schon nicht mehr sein.

Also: schlicht, einfach und ab auf die Wurst?

Ganz genau!