Beeindruckende Zahl: Eine Million in 59 Jahren

Von: Jutta Rudewig

Die Musikschule ist jetzt auf Instagram zu finden. © Schulte-Zakotnik

In der Musikschule am Staberg steht am Wochenende der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ins Haus. Bewertet wird in der Kategorie Streicher-Ensemble, mehrere Musikschüler treten in den Nachbarstädten an. Und noch etwas ist neu: Die Musikschule Lüdenscheid gibt‘s jetzt auf Instagram.

Lüdenscheid – Die städtische Musikschule hat ihre Social-Media-Präsenz um eine Instagram-Seite erweitert, die Anfang des Jahres an den Start gegangen ist. Die Seite ist unter dem Instagram-Namen musikschule_luedenscheid zu finden.



Sie ergänzt den bereits bestehenden Facebook-Auftritt der Musikschule, der über den Link www.facebook.com/MusikschuleStadtLuedenscheid/ erreichbar ist. Beide Plattformen werden vom Social-Media-Beauftragten der Musikschule, Arne Willems, mit Inhalten rund um das Musikschulleben gefüllt.

Außerdem gehen auf dem YouTube-Kanal „Musikschule der Stadt Lüdenscheid“ regelmäßig Folgen des „digitalen Podiums“ online, das von Benedikt ter Braak verantwortet wird. Auch wird die Musikschule weiterhin über ihre Homepage (www.musikschule-der-stadt-luedenscheid.de) sowie über Pressemitteilungen über ihre Veranstaltungen, Angebote und alles Wissenswerte informieren.



„Jugend musiziert“

In der Musikschule am Staberg steht am Wochenende der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ins Haus. Der bundesweite Wettbewerb ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Förderung musikalischer Begabungen.

Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in 59 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Für viele von ihnen und auch für den Lüdenscheider Musik-Nachwuchs war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.

Der Regionalwettbewerb am Staberg ist in diesem Jahr recht übersichtlich und auf den Samstag beschränkt. „Etwas weniger als in den vergangenen Jahren, gerade in der doch sehr beliebten Kategorie Streicher-Ensemble. Das liegt bei uns im Streicherbereich an einem umfangreichen Personalwechsel“, erklärt Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker das Teilnehmerfeld.



In der Jury sitzen am Samstag Michael Rzadkowsky (Violine), Doris Hartlmaier (Violine), Esther Linsel (Violoncello) sowie die heimische Musikschulpädagogin Andrea Ertz als Jurybegleitung. Bewerten werden die Juroren die Teilnehmer der städtischen Musikschule in der Ensemblewertung Streicher: Sophia Era, Lina Brinkhoff, Defne Tasyürek und Jonna Tschöke mit ihren Lehrern Johannes Gehring, Bardh Lepaja, Nino Mikaberize und Botan Özsan.

Am Samstag und treten in der Kategorie Solo Klavier in Iserlohn und Letmathe – Orte, die zur Region Westfalen-West gehören – Alexander Prisacari und Matilda Brandner sowie Isabella Schubert an. In der Ensemblewertung Holzbläser (Klarinette) spielen am Samstag in Herdecke Marlene Glawe, Juliana Lang, Giulia Li Pira und Merlin Weiland.

„Wir sind Westfalen-West“

„Da der Wettbewerb zwar generell sehr bekannt ist, aber dennoch viele Menschen gar nicht einschätzen können, welche Leistungen die jungen Musiker bringen, werden wir den Wettbewerb wieder mit einem Konzert in der Region abrunden“, heißt es vonseiten der Organisatoren. „Wir sind Westfalen West“ ist daher der altbewährte Titel des offiziellen Abschlusskonzertes des Regionalwettbewerbs – zugleich ein Dankeschön an die Sparkassen der Region, die seit vielen Jahren mit Finanzspritzen dafür sorgen, dass der Wettbewerb durchgeführt werden kann.



Der Termin des „Dankeschön“-Konzertes: 11. März ab 11 Uhr im Forum der Sparkasse an Volme und Ruhr, Sparkassen-Karree 1 in Hagen. Der Eintritt ist frei.



Weitergeleitet werden die Besten zum Landeswettbewerb in Münster (24. bis 28. März 2023) und gegebenenfalls zum Bundeswettbewerb in Zwickau und Umgebung an Pfingsten 2023.



Beim Bundeswettbewerb im vergangenen Jahr war die Stadt Oldenburg Gastgeber für tausende junger Musizierender. Auf den Plätzen und in den Straßen begegneten sich die Teilnehmer und ihre Angehörigen, erkennbar an den Instrumentenkoffern und den „Jugend musiziert“-Rucksäcken, die der Hauptsponsor von „Jugend musiziert“, die Sparkassen-Finanzgruppe, für sie bereitgestellt hatte.



Informationen erteilt das Sekretariat der Musikschule der Stadt unter der Rufnummer 0 23 51/17 24 26. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 16 Uhr.