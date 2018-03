Die Regionale-Mittel könnten knapp werden

Lüdenscheid - Die Region Südwestfalen könnte weniger finanzielle Mittel aus der Regionale 2025 erhalten, als gedacht.

Wie aus einer Pressemitteilung des Europabüros hervorgeht, werde derzeit „heftig über die zukünftigen Finanzen der Europäischen Union gestritten“.

Die Mittel könnten demnach wegen des Brexits und neuer Prioritäten wie Grenzsicherung und Fluchtursachenbekämpfung knapp werden. Unterstützung für die Regionalförderung gebe es indes von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich bereits im Februar in ihrer Regierungserklärung dafür ausgesprochen habe, dass die EU-Strukturfonds weiterhin allen Regionen zukommen sollten.

Klare Worte finden auch der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Peter Liese sowie die Geschäftsführung der Südwestfalen Agentur GmbH mit Hubertus Winterberg und Dr. Stephanie Arens: „Wir müssen alles tun, damit auch die Regionale 2025 mit Mitteln aus dem EU-Haushalt unterstützt wird“, heißt es.

„Die Regionale 2013 hat unsere Region durch viele innovative Projekte nach vorne gebracht. Dies war nur möglich, weil auch 30 Millionen Euro aus Mitteln der europäischen Wirtschaftsförderung in die Projekte geflossen sind“, sagen Liese und Winterberg. „Zur Zeit stehen alle Ausgaben auf dem Prüfstand und natürlich müssen wir auch bei den bisherigen Aufgaben sparen, wenn es neue Herausforderungen gibt.

Aber die Förderung innovativer Projekte in ganz Europa, das heißt auch bei uns in Südwestfalen, muss weiter möglich sein. Dies ist eine rote Linie für das Europäische Parlament bei den Auseinandersetzungen über den zukünftigen Finanzrahmen“, so Liese.