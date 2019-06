Regionalbahn im MK: Klimaanlagen fallen aus - "Das grenzt an Körperverletzung"

So richtig entspannend ist Bahnfahren derzeit nicht, auch wenn die Werbung anderes verspricht. Kunden beklagen Zugausfälle und defekte Klimaanlagen. Die Bahn räumt Probleme mit neuen Triebwagen ein.

Lüdenscheid – Der eine oder andere Bahnkunde wird’s mit Schrecken vernehmen: Am Wochenende rollt die nächste Hitzewelle an. Da ist auch das Reisen nicht unbedingt entspannend.

Denn: „Immer wieder fallen ganze Linien aus oder die Klimaanlage funktioniert nicht“, beschwerte sich jüngst ein regelmäßiger Bahnfahrer. Es werde unerträglich heiß im Zug, das „grenzt an Körperverletzung“, schrieb er, der „fast täglich“ solche Beispiele nennen könne.

Eine Vermutung über die Ursache lieferte er gleich mit: Probleme mit Zügen der neuen Baureihe. In dieser Woche twitterte die Bahn wieder einen Zugausfall auf der Strecke Lüdenscheid-Dortmund – „Grund: Technische Störung am Zug.“

In Fachzeitschriften wird die „Pannenserie im Sauerlandnetz“ bereits diskutiert. Seit August 2018 werden die neuen Dieseltriebzüge vom Typ Pesa Link eingesetzt, doch die ersten Einsatzmonate „waren geprägt von zahlreichen Pannen und Störungen“. Die Folge: Züge verspäten sich oder bleiben gar mit einem Totalausfall der Motoren liegen.

„Pesa beschäftigt uns als Bahn schon ein bisschen länger“, bestätigt NRW-Bahnsprecher Dirk Pohlmann auf Nachfrage und verweist auf „Kinderkrankheiten.“ 36 Fahrzeuge seien mittlerweile im Einsatz, die dreiteiligen Triebwagen sind seit dem 31. März auf der Schiene, die zweiteiligen seit 2018.

„Wir sind leider nicht ganz zufrieden mit dem Betrieb.“ Es gebe Ausfälle, aber das sei die Ausnahme. Kurzfristig sei fast immer ein Altfahrzeug im Einsatz. Derzeit sind nach Auskunft eines Bahnmitarbeiters vor Ort drei Triebwagen im Drei-Stunden-Umlauf auf der Lüdenscheid-Dortmund-Strecke unterwegs, zwei davon alter Bauart sowie ein überholter neuer.

+ Zugausfälle werden auch in Laufschrift über die digitale Fahrgastinformation am Lüdenscheider Bahnhof angezeigt. © Susanne Kornau Die Pesa-Triebwagen würden nach und nach überholt, die Software bekomme ein Update. Ein anderes Thema, erklärte Dirk Pohlmann, seien Beschwerden über Ausfälle von Klimaanlagen.

Hier habe die Bahn eine klare Regelung: „Wenn die Temperatur nicht mehr zumutbar ist, muss der Zug gesperrt werden.“ Beschränke sich der Ausfall auf einen Teilbereich, könne der Zugbegleiter einzelne Wagen sperren: „Das ist Standard.“

Die Fahrgäste müssten dann in der Regel in den anderen Zugteil umsteigen und könnten weiterfahren. Natürlich sei aber auch das Temperaturempfinden subjektiv, räumt Pohlmann ein. Eine feste Gradzahl, ab der ein Wagen gesperrt werden müsse, gebe es nicht: „Die Kunden müssen sich an den Zugbegleiter wenden.“

Um möglichst auf Nummer sicher zu gehen, werden die Züge vor Beginn der heißen Saison aber einem Klimaanlagen-Check unterzogen. Die Klimaanlagen seien zwar bei den neuen Pesa-Triebwagen auch ein Thema, aber nicht der Hauptgrund für Beschwerden der Bahnfahrer.

Menschen beklagten sich hier vor allem über Lärm. Nun sollen die Fahrzeuge zurück zum polnischen Hersteller zur Überprüfung. Kurzum: „Wir sind derzeit nicht zufrieden.“ Das sind die Bahnkunden offensichtlich auch nicht. Vor allem auch nicht mit der Informationspolitik der Bahn.

Dazu hat Dirk Pohlmann einen Tipp: Für Beschwerden und Anregungen ist unter Tel. 0 18 06 46 40 06 der Kundendialog der DB Regio NRW erreichbar. Dorthin könne man sich wenden: „Da sind auch Menschen direkt am Apparat“.