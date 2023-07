Regional und nachhaltig: Hof Woeste in Lüdenscheid wächst weiter

Von: Monika Salzmann

Mittlerweile ist das Team der Gemüsegärtnerei auf fünf Helfer angewachsen. René (im Traktor) und Julian an der Pflanzmaschine haben derzeit alle Hände voll zu tun. © Jakob Salzmann

Die regenerative Landwirtschaft auf dem Hof Woeste, auf dem Marie Woeste und Lewis Zierke mit der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) neue Wege gehen, wächst weiter.

Lüdenscheid – Mittlerweile ist das Areal, das die jungen Landwirte auf dem idyllisch gelegenen Hof Woeste im Mintenbecker Tal bewirtschaften, auf zwei Hektar angewachsen. Zusätzlich zu den eigenen Flächen hat das Paar eine Fläche von Schloss Neuenhof gepachtet, um Wintergemüse in großem Stil anbauen zu können. Alle Gemüsesorten, die viel Platz brauchen und lange im Boden bleiben, sollen dort wachsen.

„Alle Jungpflanzen sind geliefert“, erzählt Lewis Zierke, der mit seinen Helfern momentan dabei ist, die Pflanzen in die Erde zu bringen. Marie Woeste, die ihr erstes Kind erwartet, wird derzeit durch einen Betriebshelfer vertreten.

Zu fünft widmen sich die Lüdenscheider der ambitionierten Aufgabe, das Land in eine „essbare Landschaft“ zu verwandeln. Für den Anbau des Wintergemüses, das von September bis November geerntet wird, mussten Marie Woeste und Lewis Zierke zunächst Grünfläche in Ackerfläche verwandeln. Wirsing, Lauch, Grünkohl, Rote Bete und andere Wintergemüsesorten, mit denen die beiden Landwirte mit Studienabschluss in ökologischer Agrarwissenschaft die Solawi-Haushalte auch in den Wintermonaten versorgen können, werden angepflanzt.

Aufzucht und Mast der Hühner soll ausgebaut werden

Kartoffeln bleiben außen vor. Die liefert Bio-Bauer Henning Wolf, der zum Kreis der Erzeuger gehört. „Da machen wir uns keine Konkurrenz“, sagt Lewis Zierke. „Von Henning Wolf kommen die Kartoffeln und von uns das Gemüse.“

Den Traktor, der derzeit nützliche Dienste beim Pflanzen des Wintergemüses leistet, konnten sich Marie Woeste und Lewis Zierke bei Henning Wolf ausleihen. Als Erzeuger sind überdies Tanja Link vom Hof Link – zuständig für Rindfleisch im Sommer – und der Hof Berger (Rindfleisch im Winter) bei der Solawi dabei.

An Fleisch steuert der Hof Woeste bereits seit geraumer Zeit Weidehähnchen – seit Neuestem auch in Form von zerlegten Teilstücken – zur regionalen Versorgung bei. Die Aufzucht und Mast der Hühner soll ausgebaut und der Verkauf – sobald möglich – an die Ausgabetage der Gemüsekisten (Dienstag und Freitag) gekoppelt werden.

Bei den Mitgliedern kommt die Idee der ganzjährigen regionalen Versorgung gut an. Sämtliche Wintergemüseanteile sind bereits vergeben. Beim Sommergemüse sind hingegen noch Anteile frei.

Erdmiete als Vorratslager geplant

Nach der Ernte soll das Wintergemüse im Kühlhaus, das Marie Woeste und Lewis Zierke im vergangenen Jahr eingerichtet haben, bis zur Abgabe gelagert werden. Zudem möchte Lewis Zierke noch eine Erdmiete als Vorratslager für Gemüse im Winter anlegen. Was dem jungen Landwirt derzeit Sorgen bereitet, ist die Dürre und die Bewässerung der neuen Fläche. „Die Bewässerung ist jetzt noch behelfsmäßig. Wir hoffen auf jeden Schauer.“

Die Trockenheit sei ein Problem. Das gelte auch für die Ende Februar gepflanzten 120 Obstbäume für die Streuobstwiese auf den der Gemüsegärtnerei gegenüberliegenden Weideflächen. „Die Bäume sind gut angewachsen und kämpfen jetzt mit der Trockenheit.“ Vor allem alte, erhaltenswerte Sorten – Apfel, Birne, Pflaumen und Quitten – sind gepflanzt worden.

Ansonsten ist die Gemüsegärtnerei nach dem kalten, nassen Frühjahr, das zu verlangsamtem Pflanzenwachstum führte, bislang von Ernteausfällen und Schädlingen verschont geblieben. „Die Gurken sind reif“, sagt Lewis Zierke. Auch bei den Zucchini sieht es gut aus. Ansonsten „wandern“ derzeit Salat, Kohlrabi, Fenchel, Frühlingszwiebel, Mangold und anderes frisches Gemüse in die wöchentlichen Gemüsekisten. Über Rezepte tauschen sich die Mitglieder vielfach in ihrem Forum aus.