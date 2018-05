Regen verzögert Bauarbeiten: Altenaer Straße nicht komplett fertig

Teilstück vor den Rathaustunnel bleibt einspurig

+ © Görlitzer Am Samstag wurde mit dem Aufbringen der neuen Asphaltschichten begonnen – als erstes kam eine 14 Zentimeter dicke Tragschicht auf den Schotterbelag. Um den Asphaltfertiger richtig einzustellen, ist Fingerspitzengefühl erforderlich. © Görlitzer

Lüdenscheid - Wie geplant wird am Montagmorgen ab 5 Uhr der Verkehr auf der Altenaer Straße stadteinwärts wieder auf der rechten Fahrbahnseite fließen, aber auf dem letzten Teilstück vor dem Rathaustunnel nur einspurig. Mit Behinderungen ist in dem Bereich also zu rechnen. Grund dafür, dass die Asphaltierungsarbeiten am Wochenende nicht komplett fertiggestellt werden konnten, ist das Wetter.