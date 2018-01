"Jugend musiziert" in der Musikschule Lüdenscheid

Lüdenscheid - Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ geht in die nächste Runde. Bereits zum 55. Mal bietet die Veranstaltung Nachwuchstalenten aus der Region eine Bühne. Neben Herdecke, Hemer, Iserlohn, Hagen und Witten ist auch Lüdenscheid einmal mehr Wettbewerbsstandort.

Wie Musikschulleiter Franz Schulte-Huermann und Katja Fernholz-Bernecker, stellvertretende Fachdienstleiterin Musikschule und Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit, im Gespräch erläuterten, treffen sich am Samstag, 20. Januar, die Pianisten aus der Region Westfalen West zum Wertungsvorspiel in der Kategorie Klavier vierhändig in Lüdenscheid. Am darauffolgenden Sonntag, 21. Januar, richtet die Musikschule die Solowertung der Blechbläser aus.

An beiden Tagen beginnen die öffentlichen Vorspiele um 9.30 Uhr. Als Sponsor des Wettbewerbs sind die Sparkassen aus der Region mit im Boot. „Alle sind vom Konzept überzeugt“, betonte Thomas Meermann, Marketingleiter der Sparkasse Lüdenscheid. Investitionen in Kinder und Jugendliche seien gut angelegt.

Insgesamt 29 Schüler entsendet die Musikschule zum Regionalwettbewerb, der Nachwuchstalente aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis einschließt. Die Holzbläser fahren am 20. Januar nach Herdecke zur Solowertung. Für die Zupfer, für die gleichfalls die Solowertung ansteht, wird es am 27. Januar in der Musikschule Iserlohn ernst.

Am gleichen Tag findet in Hagen die Solowertung Klavier und ein Streichinstrument mit Lüdenscheider Beteiligung statt. Neben den Blechbläsern stellen in diesem Jahr die Schlagzeuger, die ihr Können am 28. Januar in Witten präsentieren, die größte Gruppe der am Wettbewerb beteiligten Musikschüler.

Drei Ensembles – zwei Quartette und ein Sextett - schickt Schlagzeuglehrer Guido Pieper zum Wettbewerb. Eingebunden in den Wettbewerb sind darüber hinaus Schüler von Birgit Franz, Franz Schulte-Huermann, Thomas Wurth, Joachim Müller, Katja Fernholz-Bernecker, Sarah Zabel, Andrea Ertz und Karin Zabel. Einzig beim Wettbewerb in der Sparte „Musical“, der am 21. Januar in Hemer stattfindet, sind keine Lüdenscheider dabei.