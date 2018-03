Kita-Beiträge für Geschwisterkinder: Verzicht auf Erhöhung kostet 178 000 Euro  

Rechnung im Rat vorgelegt

Lüdenscheid - Sollte der Rat dem Antrag der CDU folgen und auf eine bereits beschlossene Erhöhung der Kita-Elternbeiträge für Geschwisterkinder zum 1. August 2019 verzichten, so würde dies die Stadt jährlich 153 855 Euro kosten. Dies teilte Matthias Reuver, Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport, am Montag in der Ratssitzung mit.