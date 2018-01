Skepsis nach SPD-Votum

Das Votum des SPD-Sonderparteitags in Bonn löst in Lüdenscheid unterschiedliche Reaktionen aus.

Lüdenscheid - Skepsis und Unwohlsein über den künftigen Kurs der SPD dominieren nach dem Sonderparteitag unter den Lüdenscheider Sozialdemokraten.

„Jetzt haben wir einmal angefangen mit den Sondierungen. Dann müssen wir nach dem Parteitagsvotum auch die Koalitionsverhandlungen führen“, sagt Bernd Kaiser, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus. Vom Bauchgefühl sei ihm zwar auch nicht gerade wohl bei dem Gedanken an eine Große Koalition.

„Ich vermisse aber von den Gegnern Lösungswege, wie es im Falle eines Scheiterns weiter gehen soll, auch wenn es zu Neuwahlen kommt.“ Gerade die Mitglieder der AG 60plus engagieren sich bei Wahlkämpfen immer wieder am SPD-Stand auf dem Sternplatz. „Ich bin gelernter Kreditanalytiker. Daher weiß ich, dass man immer von A bis Z denken muss und nicht nur von A bis K.“

Dominik Hass, Vorsitzender der Jusos vor Ort, meint: „Wir müssen keine Angst vor Neuwahlen haben. Dann müssen wir uns halt neu aufstellen, auch personell. Schon am Sonntagabend wurde klar, dass CDU und CSU in den Koalitionsgesprächen nicht nachverhandeln wollen. Wir Jusos waren ja schon mit dem Sondierungspapier nicht zufrieden.“ Weitere Verhandlungen seien nicht gut für die Partei und für deren langfristige Perspektive.

SPD-Fraktionschef Jens Voß erklärte, seine Skepsis sei nach dem Sonderparteitag größer geworden. „Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass die SPD Regierungsverantwortung übernehmen muss, kann mir aber vorstellen, dass die Mitglieder letztlich dagegen stimmen.“ Die Entscheidung des Sonderparteitages sei ja schon sehr knapp gewesen.

Neuwahlen würden seiner Meinung nach aber keine großartige andere Konstellation bringen, eher noch weniger Prozente für die SPD und eventuell noch mehr für die AfD. „Und was dann?“ Offen sei auch, mit welchem Personal man denn dann in den Wahlkampf gehen werde. „Mit der jetzigen Führungsriege in weiten Teilen wohl nicht.“

„Die Befürchtungen, die ich im Vorfeld geäußert habe, sind eingetroffen“, erklärte Landtagsabgeordneter Gordan Dudas. Zwar lobte er die „sachliche und inhaltlich gute Debatte“. Aber sie habe auch gezeigt, dass die Partei tief gespalten sei. Man müsse abwarten, was die SPD von ihren Anliegen in den Koalitionsverhandlungen noch durchbringen könne.

„Aber ich bin sehr skeptisch, ob da noch etwas geht.“ Nach den Koalitionsverhandlungen werde man die Ergebnisse auf kommunaler und Kreisebene sezieren und dann müsse jedes Mitglied für sich entscheiden.