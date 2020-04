Reaktion auf Coronavirus: Kostal schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Im Bereich Fertigung stehen alle Bänder still

+ © Nougrigat Der Kostal-Konzernsitz an der Bellmerei in Lüdenscheid. © Nougrigat

Lüdenscheid - Die Lage beim größten Lüdenscheider Arbeitgeber Kostal blieb auch am Mittwoch unübersichtlich. So viel aber steht fest: Als Reaktion auf die Corona-Krise meldet der Konzern zumindest für einen Teil seiner mehr als 2 000 Mitarbeiter am Standort Lüdenscheid Kurzarbeit zum 1. April an.