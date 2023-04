Reaktion auf A45-Sperrung: Weltkonzern stellt E-Truck in Dienst

Von: Susanne Kornau

Teilen

Unterwegs mit einer Mission: Busch-Jaeger-Geschäftsführer Michael Janzen (links) stellte Lars Klingbeil auch den brandneuen Volvo-E-Truck vor. © Cornelius Popovici

Lars Klingbeil bei Busch-Jaeger Elektro: Beispiele, Initiativen, Sorgen

Lüdenscheid – Wenn doch nur alles so smart zu steuern wäre wie das eigene Heim. Die Abläufe im Staat, zum Beispiel: eine App für alles, energieeffizient, keine Umwege oder Reibungsverluste sowie Fernzugriff rund um die Uhr. Wie das gehen kann, zumindest fürs Haus, ließ sich SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil (MdB) am Freitag am Freisenberg erklären. Hier, bei Busch-Jaeger Elektro, dem selbstbewussten Marktführer auf dem Gebiet der Elektroinstallation, ging es einmal mehr ums große Ganze: um Megatrends wie Nachhaltigkeit, aber auch um die Wirtschaftlichkeit auf dem Weg hin zum notwendigen Umbruch. Und darum, was Betriebe und Bürger dazu beitragen, wie sie davon profitieren können.

Obwohl es im Laufschritt erst durch mehr als 140 Jahre Firmengeschichte ging und dann, etwas gemächlicher, durch den Betrieb, der gerade zukunftsfähig umgestaltet wird, vertiefte der aufmerksame Gast manches Stichwort direkt. „Was heißt das: Die Einstiegsschwelle niedriger setzen?“ hakte er nach. Die Führungsriege um Geschäftsführer Michael Janzen erklärte, begeisterte, grübelte aber auch ganz offen, wie es denn nun weitergehen könne unter dem Eindruck von Krieg und Krise. Denn von der unheimlichen neuen Komplexität seien wohl alle, so sagte Michael Janzen, „ein stückweit überfordert“.

Immer neue Wege gehen

Trotzdem tut man, was man am besten kann: Immer neue Wege gehen. Es ging um die Treue zur gebeutelten Region und zu Lüdenscheid, „einem der leistungsfähigsten Innovationstandorte“. Es ging um Verbraucherwünsche und den Blick ins Portemonnaie, um Perspektivwechsel und Stimmungsumschwünge, um die Hoffnung auf den nächsten Förderboost des Bundes für erneuerbare Energien sowie um gewollte Einwanderung angesichts von Nachwuchsmangel nicht nur im Handwerk. Und es ging um den erklärten Willen des Unternehmens, weiter mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen, selbst wenn sich nicht alles sofort rechnet. Dieser Anspruch beeindruckte Lars Klingbeil sichtlich, der das Gehörte und Gesehene „sehr spannend“ fand. Er nahm die Bedenken der Wirtschaft mit, dass in Deutschland viel zu viel, vor allem zu lange diskutiert werde und zu wenig gemacht. „Die Physik gibt doch die Rahmenbedingungen vor. Da gibt es nicht viel zu diskutieren“, fand zum Beispiel Lucas Bergmann, Projektleiter Mission to Zero.

Beim Betriebsrundgang ließ sich der Gast (vorne) die Abläufe erklären. © popovici

Reaktion auf A45-Sperrung: Weltkonzern stellt E-Truck in Dienst

Busch-Jaeger und der Konzern ABB wollen machen: Sie sind auf der klaren Mission, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren – auch den Reifenabdruck. Also richtete sich der Fokus des Gastes noch kurz auf den neuen Star der Laster-Flotte: ein just – pünktlich – ausgeliefertes Exemplar des ersten E-Trucks von Volvo. Ein 40-Tonner, der nun mehrmals am Tag zwischen Lüdenscheid und dem Werk Aue pendelt. Die Fahrer seien erst skeptisch, dann begeistert gewesen, erzählt Jörg Siemers (Logistik). Am 20. April will man E-Truck und erste Erfahrungen bei einem Logistik-Tag vorstellen und Spediteure begeistern, auch, weil sich durch den Diesel-Ersatz 112 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen ließen. Dass der E-Truck noch drei- bis viermal so teuer ist wie ein herkömmliches Fahrzeug, lässt sich durch den Wegfall von Maut und Tankkosten nicht auffangen. Es sei eben nicht alles sofort wirtschaftlich: „Aber am Ende muss es lukrativ sein. Nur mit Idealismus kann es nicht funktionieren.“