Kulturtage „Ready for Stage“ für Schulen und Vereine laufen auf Hochtouren

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Kulturtage „Ready for Stage“ für Schulen und Vereine laufen derzeit auf Hochtouren. Ziel des Kulturprojektes, das vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde und seither einmal im Jahr stattfindet, ist es, im Grundschul-Unterricht, in AG, im Offenen Ganztag, in der Musikschule oder im Verein gemeinsam an einem vorgegebenen Kulturprojekt, in diesem Fall die Umsetzung des Kinderbuches „Leas Geheimnis oder wie ein Mädchen zur Heldin wird“, zu arbeiten.

Alle teilnehmenden Gruppen setzen ein Kapitel des Buches künstlerisch um – die Aufführung des gesamten Stückes wird mit mehr als 200 Akteuren am Montag, 5. Juni und am Dienstag, 6. Juni, im Kulturhaus zu sehen sein. Ziele der Kulturtage sind unter anderem, Kindern und Jugendlichen Einblicke in die Aktivitäten eines Sportvereins oder Einrichtungen wie der Musikschule zu geben, aber auch, deren kulturelle Bildung in unterschiedlichen Bereichen zu stärken.

Dazu gehören unter anderem das kreative Schreiben von Geschichten und Gedichten, deren Darstellung in tänzerischer oder schauspielerischer Form sowie die Durchführung aller Tätigkeiten, die dafür zusätzlich am Rande notwendig sind. Am Samstag fanden bereits zum vierten Mal an mehreren Orten in Lüdenscheid sowie umliegenden Städten und Gemeinden Proben für das ambitionierte Projekt statt, so zum Beispiel in der Turnhalle der Pestalozzischule, wo unter der Leitung von Lehrerin und Tanzpädagogin Angelika Steinacker vom TV Friesen sowie Diane Steinacker (Gruppenhelferin beim TV Friesen) Kinder aus dem offenen Ganztag der Pestalozzi-Schule gemeinsam mit der d.a.n.c.e.-Gruppe des TV Friesen trainierten. Auf dem Programm stand zunächst ein effektvoller Stocktanz zu dem Song „Human“, den die beteiligten Kinder, in dieser Gruppe überwiegend im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, schon fast perfekt beherrschten. Ganz ohne Stock probten die Tänzer im Anschluss den „Supergirl-Tanz“.

Neben der Pestalozzi-Schule sind an der aufwendigen Inszenierung noch die OGS Hüinghausen (Herscheid), die OGS Parkstraße (Brügge), die OGS Holthausen (Plettenberg), die OGS Lösenbach (Lüdenscheid), die Musikschule Lüdenscheid, die die Percussion übernimmt, sowie die Ballettabteilung der Turbo-Schnecken beteiligt. Unterstützt wird das Projekt vom Schulamt der Stadt Lüdenscheid sowie vom regionalen Bildungsbüro MK. An den teilnehmenden Schulen und Einrichtungen finden nun noch zwei weitere Treffen zum Üben statt. Darauf folgt dann die gemeinsame Generalprobe.