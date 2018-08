RB 25: Behinderungen im Bahnverkehr

Lüdenscheid - Bahnreisende müssen sich ab heute Abend auf der Regionalbahn-Strecke zwischen Brügge und Köln auf weitere Einschränkungen einstellen.

Bis zum 29. August will die Deutsche Bahn Gleisarbeiten zwischen Brügge und Meinerzhagen durchführen. In der Zeit fallen alle Züge der Regionalbahn 25 auf dem Abschnitt zwischen Lüdenscheid und Overath sowie in der Gegenrichtung aus. Sie werden durch Regional- und Schnellbusse ersetzt.

Die Schnellbusse halten auf ihrer Fahrt von Lüdenscheid bis Gummersbach an allen Bahnhöfen, ehe sie anschließend ohne weiteren Zwischenhalt bis Overath weiterfahren.

Bus-Fahrpläne im Überblick

In Gummersbach besteht für die Fahrgäste die Möglichkeit, vom Schnell- in den Regionalbus zu wechseln, der die Bahnhöfe zwischen Gummersbach und Overath anfährt. Auf diesem Abschnitt baut die Bahn bereits seit dem 8. Juni. Die Kosten für die Maßnahme zwischen Brügge und Meinerzhagen beziffert die Bahn auf 1,3 Millionen Euro.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden überAushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline von DB Regio NRW unter 0180 6 464 006 (20 ct/Anruf a. d. Festnetz, Mobil max. 60 ct/Anruf) und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter 08 00 5 99 66 55.