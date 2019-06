RB25: Bahnstrecke ab heute sechs Monate gesperrt - was Sie jetzt wissen müssen

Lüdenscheid – Bahnfahrer und Pendler müssen sich ab heute auf Einschränkungen bei der Regionalbahn 25 (Köln-Lüdenscheid) einstellen. Was Sie jetzt wissen müssen:

Die Strecke zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen ist voraussichtlich bis 14. Dezember 2019 voll gesperrt. Grund ist der Neubau der Bahnhöfe in Kierspe und Oberbrügge sowie die Modernisierung von elf Bahnübergängen entlang der Strecke. Ab dem 15. Dezember soll die RB25 dann statt alle zwei Stunden, jede Stunde fahren.

Die Deutsche Bahn versucht mit zwei aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten:

So werden die Züge zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid durch Busse ersetzt. Dadurch kommen die Fahrgäste aus Meinerzhagen 13 bis 17 Minuten später am Lüdenscheider Bahnhof an als mit dem Zug. Wer von Lüdenscheid aus startet, muss die 15 bis 21 Minuten frühere Abfahrt der Busse in Lüdenscheid beachten. In Lüdenscheid halten die Busse zusätzlich an der Haltestelle „Christuskirche“.

Maßnahmen der DB in der Übersicht

Als zweite Maßnahme setzt die Bahn ab heute alle zwei Stunden Sonderzüge der RB52 zwischen Lüdenscheid und Hagen ein. Dort erreichen Fahrgäste Anschluss an die RE7 und können so laut Bahn Köln ohne größere Zeitverluste erreichen. Ebenso ermöglichen diese Züge Fahrten zwischen Hagen und Brügge mit Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Meinerzhagen.