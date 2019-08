Nach großer Razzia gegen Bombenbauer:  Polizei gibt erste Erkenntnisse bekannt

+ © pi cture alliance / Sven Hoppe/dp Symbolbild © pi cture alliance / Sven Hoppe/dp

Lüdenscheid - Die Ermittlungen laufen: Nach der Großrazzia bei Betreibern und Kunden der Internetseite „xplosives.net“ in neun Bundesländern – unter anderem in einem Haus an der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid – sowie in Kroatien und Litauen haben die Behörden mit der Analyse der sichergestellten Sprengstoffe und Drogen begonnen.