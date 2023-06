Rauschender Ball und Zeugnisübergabe: BGL-Abiturienten feiern ausgelassen

Von: Monika Salzmann

Der Leistungskurs Latein lief wie im alten Rom mit Lorbeerkränzen zur Zeugnisvergabe ein. © J. Salzmann

Am Freitag erhielten 92 Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums ihre Abschlusszeugnisse. Nach der Zeugnisvergabe feierten sie mit Freunden und Verwandten das Erreichte in der Schützenhalle am Loh.

Lüdenscheid – In Anlehnung an den Trickfilm „Avatar – Der Herr der Elemente“ verabschiedeten sich die Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums (BGL) am Freitag bei ihrer Entlassfeier in der Sporthalle als „Abitar – Herrscher der vier Abifächer“ von der Schule.

An 92 Abiturienten gingen die Glückwünsche von Schulleitung, Kollegium, Schulpflegschaft und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, der vor Jahren selbst Schüler und Lehrer am BGL war und von einem „Coming Home“ sprach. Im Leistungskursverband – Geschichte, Mathematik, Pädagogik, Englisch und Latein – nahmen die Schüler ihre Abiturzeugnisse in Empfang. Die Lateiner trugen dabei stolz einen goldenen Lorbeerkranz.

In Zeiten Künstlicher Intelligenz (KI) hielt Oberstufenkoordinator Tobias Kortner die Jugendlichen zu Eigenständigkeit und Kreativität an. Authentizität gab er ihnen als Wunsch mit auf den Weg.

„Ihr habt den Abschluss in schwierigen Zeiten gemeistert. Ihr könnt stolz auf euch sein“, lobte Sebastian Wagemeyer. Die Demokratie sah er im weiteren Verlauf seiner Rede starken Belastungen ausgesetzt. Wachsam zu sein, mahnte er an. „Wehret den Anfängen“, forderte er die Abiturienten auf. „Tragt dazu bei, diesen Planeten positiv zu verändern und ihn zu erhalten.“ Augenzwinkernd fügte er hinzu: „Wenn Ihr fertig (mit der Ausbildung) seid, ist auch die Brücke fertig. Dann könnt Ihr zurückkommen.“

Konrektor Dr. Dietmar Simon blieb es vorbehalten, die Besten zu ehren: Mariam Kaba (Mitte) machte mit der Traumnote 1, 1 das beste Abitur des Jahrgangs. Valeria Zhyhun (2,3) wurde als beste ehemalige Realschülerin ausgezeichnet. © Salzmann, Jakob

Mit Goethe hielt es Sascha von Ahlen (stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender) in seinem Grußwort an die Abiturientia. Von Wurzeln und Flügeln war die Rede. Er hoffe, dass die Schulzeit dazu beigetragen habe, Persönlichkeiten zu formen. Gemeinsam gaben die Jahrgangsstufenleiter Dorothee Klinger, Britta Rademacher und Klaus Röver den Schülern mutmachende Worte mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Zur Zeugnisvergabe liefen die Abiturienten über den eigens ausgerollten Teppich. © Salzmann, Jakob

Auf den Trickfilm Avatar und seinen Helden Aang, der für den Weltfrieden kämpft, die Corona-Zeit und den Eintritt ins Erwachsenenleben gingen die Lehrer ein. „Dies ist kein Abschied, kein endgültiges Tschüss und unwiderrufliches Good-Bye. Dies ist ein Anfang“, bekräftigten Mariam Kaba und Kib Hübel, die die Abiturientenrede hielten.

„In der Welt der Abiturprüfungen seid Ihr Helden“, nahm auch Schulleiter Dieter Utsch in seiner Rede auf das Motto des Jahrgangs Bezug. Ebenso machte er die Sorgen vieler Eltern über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen zum Thema. Von 60 Prozent, die sich deswegen sorgen, war die Rede. KI werde die Schulen beschäftigen. Aufgabe der Lehrer werde es sein, „darauf zu achten, dass KI verantwortungsvoll umgesetzt wird“. Dem inneren Kompass zu folgen und die eigene Bestimmung zu finden, forderte Utsch die Abiturienten auf. Viele seien schon jetzt ihren Fähigkeiten und Leidenschaften gefolgt und hätten andere reich beschenkt.

Nach Leistungskursen geordnet, nahmen die Abiturienten in der Turnhalle Platz und später ihre Zeugnisse in Empfang. © Salzmann, Jakob

Dr. Dietmar Simon, stellvertretender Schulleiter, blieb es vorbehalten, die Besten zu ehren. Gratulationen gingen dabei an Mariam Kaba, die das Abitur als Jahrgangsbeste mit der Note 1,1 abschloss, und Valeria Zhyhun (2,3) als beste von der Realschule zum Gymnasium gewechselte Absolventin. Für besondere Leistungen in bestimmten Fächern, beim Orchester und in der Theatergruppe zeichnete die Schule weitere Schüler aus.

Die „rÖhrenwerke“, das Schulorchester des Bergstadt-Gymnasiums, umrahmten die Entlassfeier der Abiturienten mit Musikbeiträgen. © Salzmann, Jakob

Mit Musikbeiträgen wie „Livin’ la vida loca“ von Ricky Martin lockerten die „rÖhrenwerke“, das Schulorchester des BGL, die Redebeiträge auf. Die Alumni BGLensis legte Organisator Joachim Ost den Abiturienten ans Herz.

Im Anschluss an die Zeugnisvergabe in der Turnhalle machten sie sich mit ihren Familien auf den Weg in die benachbarte Halle, um das Erreichte fröhlich und ausgelassen zu feiern. Als Conférencier kündigte Joachim Ost den traditionellen Einmarsch der Abiturienten, die feierlich und gemessenen Schrittes in die Halle einzogen, als festen Bestandteil der Feier an.



Zu Walzerklängen und Andreas Bouranis „Ein Hoch auf uns“ präsentierten die Jugendlichen anschließend ihre ersten einstudierten Tänze. Neben dem Büfett mit Fleisch bot die Familie Bucci, die das Catering übernahm, diesmal auch ein Büfett für Vegetarier und Veganer an.



Danksagungen der Abiturienten an die Lehrer waren fester Bestandteil des Programms. Für die Ausrichtung des Balls zeichnete federführend Robin Winkelmeyer verantwortlich. Ein DJ legte zum Tanz auf.