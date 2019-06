Essen vergessen

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

Brügge – Feuerwehr-Einsatz am Sonntagnachmittag in Brügge: In einem Mehrfamilienhaus an der Straße am Raffelnberg hatten Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, als sie ihre Wohnung verlassen hatten.