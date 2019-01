Rauchentwicklung: Feuerwehr rückt zum Ex-Rewe-Center an der Altenaer Straße aus

Das ehemalige Rewe-Center an der Altenaer Straße.

Lüdenscheid - Im leerstehenden ehemaligen Rewe-Center an der Altenaer Straße hat es am Mittwochmorgen einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Aus dem Gebäude drang Rauch.

Seit Mitte November steht das Gebäude leer. Rewe hatte das Fachmarkt-Center vorzeitig geschlossen. Der Mietvertrag endete am 31. Dezember 2018. 60 Mitarbeiter verloren ihre Arbeitsplätze.

Derzeit prüft der Eigentümer nach Informationen unserer Zeitung Möglichkeiten einer Nachnutzung.

Auch ein Abriss und Neubau ist dabei Gegenstand der Überlegungen.

Das riesige Gebäude an der Altenaer Straße steht zwar leer, ist aber noch in Funktion. Am Mittwoch gegen 11 Uhr löste nach einer Rauchentwicklung ordnungsgemäß die Brandmeldeanlage aus.

Die Feuerwehr wurde daraufhin automatisch informiert und rückte zur Altenaer Straße aus. Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte am ehemaligen Supermarkt Rauch fest, der aus einem Abluftrohr stieg.

Die Ursache war unklar. Nach der Überprüfung des Gebäudes und der Anlage war aber klar: Keine Gefahr im Verzug.