Einsatz am Stern-Center: Feuerwehr rückt in Fußgängerzone aus

Viele Schaulustige in Lüdenscheid

+ © Schmitz Die Feuerwehr in der Fußgängerzone am Freitagmittag. © Schmitz

Lüdenscheid - Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Mittag in die Lüdenscheider Innenstadt aus. Gemeldet war eine Rauchentwicklung am Stern-Center.