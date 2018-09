Rauch gemeldet: Feuerwehr-Einsatz in Obdachlosenunterkunft

[Update] Lüdenscheid - Feuerwehr-Einsatz am Nachmittag in den Obdachlosenunterkünften an der Leifringhauser Straße. Aus einer dortigen Wohnung wurde Rauch gemeldet.

Die Alarmierung erfolgte gegen 16.20 Uhr. Kräfte der Hauptwache sowie der Löschzüge Homert und Brüninghausen waren vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr brannte Unrat im ersten Obergeschoss. Dadurch war eine Wohnung komplett verraucht. Eine Person befand sich noch in dem Haus. Weil der Weg ins Freie durch den Rauch abgeschnitten war, wurde sie per Drehleiter aus dem Gebäude geholt. Der Hausmeister, der erste Löschversuche unternommen hatte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Der Löscheinsatz dauerte nicht lange: Bereits kurz nach dem Eintreffen war das Feuer bereits aus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.