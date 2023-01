Großes Ding in Belgien

Raubüberfallserie: Angeklagter vom Prozess ausgeschlossen

Von: Olaf Moos

Teilen

Der „Stinkefinger“: Selbst im Gerichtssaal demonstrierte einer der Angeklagten seine Haltung. Nun wurde er vom Prozess ausgeschlossen. © Olaf Moos

Nach dem bedrohlichen Szenario zum Auftakt der Hauptverhandlung (wir berichteten) entspannt sich die Lage im Saal 201 des Landgerichts zusehends. Am dritten Tag im Strafprozess gegen eine mutmaßliche Bande bewaffneter Räuber lässt die Kammer einen der vier Angeklagten aus dem Gerichtssaal entfernen. Er bleibt für die Dauer der Beweisaufnahme ausgeschlossen.

Lüdenscheid - Der schwer bewachte, an einen Rollstuhl gekettete und mit Kopf- und Spuckschutz ausgestattete 22-Jährige hatte die Verhandlung erneut massiv gestört und für diverse Unterbrechungen gesorgt – durch laute Rufe in arabischer Sprache und „wiederholt aufbäumendes und aggressives Verhalten“, wie der Vorsitzende Richter, Jörg Weber-Schmitz, sagt.

Zuvor hat Verteidiger Martin Düerkop aus Iserlohn im Namen seines Mandanten eine Erklärung abgegeben. „Sämtliche Tatvorwürfe werden eingeräumt.“ Der Angeklagte bereue die Taten – „besonders, weil viele der Opfer sehr beeindruckt waren“.

„Ich höre Geräusche“

Das Motiv, Verbrechen zu begehen, liegt laut Düerkop in dem „perspektivlosen Leben“ seines Mandanten, der nach seiner Flucht aus Syrien über die Balkanroute mittellos gewesen und von Abschiebung bedroht sei. Der 22-Jährige bestätigt die Worte seines Anwalts wortkarg: „Stimmt!“. Und sagt weiter: „Ich höre Geräusche.“ Eine Stunde später wird er aus dem Saal gebracht.



Sein 18 Jahre alter Komplize, der nicht nur an den Raubüberfällen beteiligt gewesen sein soll, sondern auch im Verdacht steht, den tödlichen Pistolenschuss auf einen Kirmesbesucher abgefeuert zu haben, gibt sich kooperativer. Strafverteidiger Philippos Botsaris verliest das Geständnis des jungen Mannes.

Zu einzelnen Anklagepunkten sagt er „Ich war das“ oder „Da war ich dabei“ – etwa bei dem Angriff auf einen hochbetagten Arzt in einer Tiefgarage, beim Raub in einem Juweliergeschäft in der Altstadt oder beim Überfall auf einen Taxifahrer am Vogelberg, auf eine Tankstelle, einen Paketshop an der Schützenstraße, den Kiosk in Brügge, einen Burger King in Düsseldorf oder eine Spielhalle in Hagen.

Großes Ding in Belgien

Doch zu dem Vorwurf, auch die Kassiererin des Familienbades am Nattenberg überfallen zu haben, lässt er erklären: „Das war ich nicht.“ Die Frau müsse ihn verwechselt haben, „ich habe da mal ein Praktikum gemacht, vielleicht deshalb“.



Auch zum Tatmotiv gibt der 18-Jährige eine Erklärung ab. Er habe Marihuana, Haschisch und Kokain konsumiert, ständig Geld für Nachschub gebraucht und das erbeutete Geld jeweils gleich in Drogen umgesetzt. Es gab für den 18-Jährigen offenbar noch einen Beweggrund, ein Leben als Verbrecher zu führen. Die Mitangeklagten, sagt er, hätten ein „großes Ding in Belgien“ geplant, einen Überfall auf einen Juwelier. „Die wollten mich vorher prüfen, ob ich das auch gut durchziehen kann.“ Der Schuss auf der Steinert-Kirmes ist nach wie vor kein Thema in diesem Prozess.



Doch der 18-Jährige sagt, es tue ihm „unglaublich leid, was ich den Menschen angetan habe“. Die Zeit im Gefängnis habe ihm die Augen geöffnet. „Ich will ein geregeltes Leben führen.“



Der Prozess wird am 11. Januar, 9.30 Uhr, fortgesetzt.