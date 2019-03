Raubüberfall auf Kiosk in Lüdenscheid: Polizei fahndet mit diesen Fotos

Lüdenscheid - Zu einem Raubüberfall in Lüdenscheid hat die Polizei zwei Fahndungsfotos veröffentlicht. Wer kann Hinweise auf diese Männer geben?

Es geschah am Abend des 4. März (Sonntag): Zwei Männer betreten einen Kiosk an der Gartenstraße in Lüdenscheid. Unter Vorhalt eines Messers fordern sie Bargeld. Doch sie bekommen keines. Nach einem Wortgefecht flüchten sie ohne Beute in Richtung Philippstraße.

Bei dieser Tat sind Bilder entstanden, die das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben hat.

+ © Polizei MK

Der erste Täter trug eine dunkle Kapuzenjacke mit Fellkragen, darunter einen hellen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe mit rotem Schirm. Er war maskiert und hatte ein Messer bei sich. Der zweite Täter trug eine graue Trainingsjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln und war maskiert.

+ © Polizei MK

An jenem Wochenende erlebte Lüdenscheid eine ganze Serie von Raubüberfällen, bei denen auch ein Elektroschocker gezückt wurde.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.