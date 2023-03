Raubüberfall in Lüdenscheid: Polizei sucht tätowierten Täter

Von: Stefan Herholz

Teilen

Nach einem Raubüberfall am Freitagabend im Lüdenscheider Stadtgarten fahndet die Polizei nach einem tätowierten Täter. Dabei hofft sie auf Zeugen. © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Nach einem Raubüberfall im Lüdenscheider Stadtgarten fahndet die Polizei nach einem tätowierten Täter. Dabei hofft sie auf Zeugen.

Lüdenscheid - Am Freitag gegen 20.20 Uhr war ein 17-Jähriger zu Fuß im Stadtgarten am Kulturhaus in Lüdenscheid unterwegs. Plötzlich kam nach Angaben der Polizei ein etwa 18 bis 20 Jahre alter, ungefähr 1,75 bis 1,78 Meter großer Mann auf ihn zu.

Der Unbekannte habe ihn an der Jacke festgehalten und mit „Stress“ gedroht, falls er kein Geld ausgehändigt bekomme. Der Teenager gab ihm daraufhin Bargeld, und der Unbekannte rannte davon.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Raubüberfall in Lüdenscheid: Polizei sucht tätowierten Täter

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei nicht, den Täter aufzugreifen. Der Täter hatte und dunkelbraune Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Zudem war er auf einem Wangenknochen tätowiert und trug eine blaue Jeanshose.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 02351/90990 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.