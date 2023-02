Raubüberfall in Lüdenscheid: Polizei verfolgt Taxi und nimmt 21-Jährigen fest

Von: Stefan Herholz

Nach einem bewaffneten Diebstahl in Lüdenscheid wurde Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Lüdenscheider erlassen. © dpa

Lüdenscheid- Nach einem bewaffneten Diebstahl in Lüdenscheid wurde Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Lüdenscheider erlassen. Er steht außerdem im Verdacht, bewaffnete Raubüberfälle auf eine Tankstelle und einen Kiosk begangen zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, betrat der 21-Jährige am Freitag gegen 13.45 Uhr einen Kiosk Im Olpendahl. Dort ergriff er eine Spendendose für die Erdbebenopfer in der Türkei und flüchtete.

Zeugen beobachteten, wie er in ein Taxi stieg, und stoppten einen Streifenwagen der Autobahnpolizei, der in diesem Moment zufällig vorbeikam. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, stoppten das Taxi an der Ecke Rahmedestraße/Altenaer Straße und nahmen den Tatverdächtigen fest.

Bei ihm fanden die Beamten nicht nur die gestohlene Plastikbox mit dem Spendengeld, sondern auch ein großes Küchenmesser. Er räumte die Tat im Verlauf der Vernehmungen ein. Polizeibeamte durchsuchten seine Wohnung und stellten weitere Beweise sicher.

Raubüberfall an der Werdohler Straße

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kommt er zusätzlich mindestens für einen versuchten Raub am Mittwochabend auf einen Kiosk an der Werdohler Straße als Tatverdächtiger in Frage. Gegen 23 Uhr hatte ein Mann dort in die geöffnete Kasse gegriffen. Es war zu einem Gerangel mit zwei anderen Personen gekommen, in dessen Verlauf ein 75-Jähriger einen Schlag abbekommen hatte. Der Täter war ohne Beute geflüchtet.

Tankstellen-Raub an der Werdohler Landstraße

Die Polizei prüft zudem, ob der 21-Jährige auch für den Tankstellen-Raub am Dienstagmorgen vergangener Woche an der Werdohler Landstraße als Täter in Frage kommt. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt, der einen U-Haftbefehl erließ.

Nur wenige Stunden nach dem Überfall auf die Aral-Tankstelle in Lüdenscheid in der vergangenen Woche war am Dienstagabend ein zweiter Raubüberfall auf eine Tankstelle innerhalb von wenigen Stunden verübt worden. Da war die bft-Tankstelle an der Altenaer Straße das Ziel des Täters.

