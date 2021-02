Raubüberfall auf Imbiss im MK: Mann feuert zwei Schüsse ab

Polizei sucht mit Beschreibung

Raubüberfall auf einen Imbiss in Lüdenscheid: Der Täter gab zwei Schüsse aus einer Waffe ab. Er ist auf der Flucht.

Lüdenscheid - Nach einem Raubüberfall auf einem Imbiss an der Schlachthausstraße in Lüdenscheid ist der Täter flüchtig. Der Mann betrat den Imbiss gegen 19.50 Uhr am Samstagabend und forderte die Herausgabe der Einnahmen.

Dabei feuerte er zwei Schüsse aus einer Waffe ab, verletzte aber niemanden. Geld bekam er aber auch nicht und flüchtete somit ohne Beute.

Laut Zeugenaussagen ist der männliche Täter zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von stabiler Statur. Bekleidet war er mit einem längeren Ledermantel.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdenscheid unter 02351/90990 zu melden.