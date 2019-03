Zeugen gesucht: Maskierte Männer überfallen 33-Jährige

Zwei Einbruchsversuche an der Altenaer Straße

Lüdenscheid - Zwei maskierte Männer haben am Samstag eine 33-jährige Lüdenscheiderin im Bereich Brüderstraße überfallen. In der Nacht zu Sonntag haben zwei Unbekannte versucht, in eine Autolackiererei an der Altenaer Straße einzubrechen. In beiden Fällen liegt eine Täterbeschreibung vor.