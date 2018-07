Raubüberfall aufs Park-Theater

Lüdenscheid - Am Montagabend gegen 21.35 Uhr haben drei bisher unbekannte Täter einen Raubüberfall auf das Park-Theater an der Parkstraße verübt.

Nach Angaben der Polizei waren sie maskiert. Während einer der dunkel gekleideten Männer sich Zugang zum Kassenhäuschen verschaffte und einen Stoffbeutel mit einem geringen fünfstelligen Bargeldbetrag an sich nahm, stürmten seine beiden Komplizen in einen benachbarten Besprechungsraum, bedrohten das dort anwesende Personal und schossen mit einer Schreckschusspistole in die Luft.

Einer der Täter gab zudem laut Polizeibericht einen Sprühstoß mit Reizgas ab. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Kölner Straße. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Laut Zeugenbeschreibung waren die drei Männer dunkel gekleidet, trugen dunkle Jogginghosen, einer mit dunklem Pullover mit neon-gelben Adidas-Streifen sowie Adidas-Emblem.

Zwei waren circa 1,70 Meter groß, 17 bis 25 Jahre alt, einer hatte eine Schusswaffe dabei, ein weiterer Reizgas sowie einen länglichen Gegenstand, ähnlich einem Baseballschläger. Zwei Täter sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben.