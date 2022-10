Erneuter Raubüberfall auf Supermarkt in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz

Teilen

Der Rewe-Markt am Breitenfeld in Lüdenscheid wurde am Mittwochabend überfallen. © Cornelius Popovici

In Lüdenscheid wurde am Mittwoch wieder Supermarkt überfallen. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern.

Am Mittwochabend kurz nach Geschäftsschluss wurde der Rewe-Markt am Breitenfeld in Lüdenscheid überfallen. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Anfrage. Der Supermarkt schließt um 22 Uhr.

Die Polizei fahndete in der Folge unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem oder den flüchtigen Tätern - ob erfolgreich oder nicht, dazu gab es am Donnerstagmorgen zunächst keine weiteren Informationen. Auch zum Tathergang, den Tätern und der Beute liegen derzeit mit Hinweis auf notwendige Abstimmung der Polizei mit der Staatsanwaltschaft noch keine näheren Angaben vor.

Zuletzt war am Donnerstag, 1. September, der Edeka-Markt in Brügge von zwei bewaffneten Tätern überfallen worden. Dort hatten die Männer damals vor Geschäftsbeginn zugeschlagen und waren.

Bereits im Frühjahr hatte es in Lüdenscheid eine Serie bewaffneter Raubüberfalle gegeben. Im Juni waren dann vier Tatverdächtige festgenommen worden.

Wir berichten weiter.