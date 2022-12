Raubprozess am Landgericht: Berichte über traumatisierte Opfer

Von: Olaf Moos

Eine ganze Serie von bewaffneten Raubüberfällen hat die Bevölkerung und die Polizei in der ersten Hälfte dieses Jahres in Atem gehalten. Im Strafprozess gegen vier junge Angeklagte vor der 1. großen Jugendstrafkammer am Landgericht Hagen liegen nun erste Geständnisse vor.

Lüdenscheid - Zwei Brüder (18/22) haben ihre Beteiligung an Verbrechen zugegeben, bei denen sie Bargeld erbeutet und Opfer schwer verletzt haben. Zum Teil leiden die Betroffenen heute noch unter den traumatischen Erlebnissen. Die beiden anderen Angeklagten, unter ihnen der mutmaßliche Todesschütze, machen bislang keine Angaben.

Dass einer von ihnen beschuldigt ist, im Mai an der Hohen Steinert einen Kirmesbesucher erschossen zu haben, ist nicht Bestandteil des aktuellen Verfahrens. Doch seit einer seiner mutmaßlichen Komplizen ihn bereits im Ermittlungsverfahren deshalb schwer belastet hat, gilt es als wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 18-Jährigen erheben und am Landgericht ein weiterer Prozess gegen den Verdächtigen eröffnet wird.



Die Vernehmung des jüngeren der beiden Brüder durch den Vorsitzenden Richter Jörg Weber-Schmitz offenbart beispielhaft, wie gleichgültig den Angeklagten das Schicksal ihrer verängstigten Opfer gewesen sein muss. Als am 27. Mai zwei Männer den Paketshop an der Schützenstraße betreten, jeweils bewaffnet mit einer Schreckschusspistole, haben sie es auf Bargeld abgesehen.



Sie halten dem Inhaber die Waffen an den Kopf, schubsen ihn in ein Regal und entkommen mit schätzungsweise 2500 Euro und einem Handy. Eine Kriminalpolizistin bezeugt, die Frau des Überfallenen habe ihren Mann danach gebeten, das Geschäft aufzugeben. Er halte sich seither nur selten ganz allein in seinem Laden auf und bitte Verwandte oder Nachbarn, ihm Gesellschaft zu leisten.



Noch drastischer sind die Schilderungen der Ermittlerin, als sie über einen 81 Jahre alten Arzt berichtet. Der ältere Herr fiel den Räubern nach aktuellem Ermittlungsstand dreimal zum Opfer. In der Tiefgarage des Kulturhauses gaben sie sich dem Mediziner gegenüber als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und wollten seinen Impfausweis sehen. Dann raubten sie ihm Portemonnaie und Arzttasche. Am nächsten Tag war sein Auto verschwunden, der Schlüssel dazu hatte in der Tasche gelegen.



Etwa einen Monat später der nächste Vorfall, wieder in einer Tiefgarage in der Innenstadt. Ein Mann schlägt den arglosen 81-Jährigen brutal zusammen, fügt ihm dabei schwere Verletzungen zu und nimmt ihm die Armbanduhr und das Portemonnaie ab. Der Arzt erleidet Rückenverletzungen, der Täter bricht ihm die Kniescheibe.



Die Kripo-Beamtin berichtet über ein Gespräch mit dem Opfer. Darin habe das der Opfer gesagt: „Warum hat man nicht aufgehört, mich zu schlagen? Ich habe doch alles abgegeben.“ Der Arzt habe seinen Job aufgegeben und könne nicht mehr arbeiten.



Doch er hat einen der Verdächtigen identifiziert. Es handelt sich um den 18-Jährigen, der an mehreren Überfällen beteiligt gewesen und auch den Schuss auf den Kirmesbesucher abgegeben haben soll. Polizisten durchsuchen darauf dessen Wohnung an der Wilhelmstraße.



Sie finden Gegenstände, die sich teils nicht zuordnen lassen, unter anderem mehrere Schlüssel. Und ein Hörgerät. Es trägt eine Seriennummer. Die Ermittler finden über den Hersteller heraus, dass das Hörgerät dem Arzt gehört.



Während der Vernehmungen im Gerichtssaal wird es unruhig. Der gefesselte Angeklagte tritt plötzlich um sich, seine vier Bewacher zurren die Handschellen noch enger und halten den 22-Jährigen fest. Der Dolmetscher teilt den Richtern mit, der Mann habe starke Kopfschmerzen. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen, die Justizbeamten bringen den Gefangenen in einen anderen Raum.



Als er zehn Minuten später zurück in den Saal gerollt wird, ist er merklich ruhiger. Sein Kopf fällt nach hinten. Nach wenigen Minuten wirkt er, als ob er während des Prozesses eingeschlafen sei.



Bewaffnete Überfälle auf einen Taxifahrer am Vogelberg, auf die Kassiererin im Familienbad Nattenberg, auf das Personal einer Burger-King-Filiale in Düsseldorf, auf eine Spielhalle in Hagen oder eine Frau in einem Juweliergeschäft am Graf-Engelbert-Platz in der Lüdenscheider Altstadt – Richter Weber-Schmitz fragt den jüngeren der beiden Brüder auf der Anklagebank kurz und bündig: „Warum?“



Die Antwort des 18-Jährigen klingt formelhaft. „Ich weiß es nicht. Ich hatte kein Geld, keine Arbeit, was sollte ich machen? Ich konnte mir nichts zu essen kaufen und keine Klamotten. Ich hatte keinen Ausweg.“ Sein Bruder (22) erklärt auf dieselbe Frage des Richters: „Jeder hat seinen Anteil bekommen. Ich habe Klamotten für meine Kinder gekauft.“



Als drei der Angeklagten am 10. März mit einem Taxi von Belgien nach Lüdenscheid unterwegs waren, hatten sie drei Pistolen an Bord. Bei einer Polizeikontrolle auf der Autobahn wurden sie festgenommen und am nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt. Einer der Brüder erklärt auf Fragen des Richters, sie hätten die Pistolen bei einer Hochzeit einer Schwester „benutzen“ wollen.



Jörg Weber-Schmitz fragt nach: „Wofür braucht man eine Pistole auf einer Hochzeit? Sollte der Bräutigam erschossen werden?“ Antwort: „Das ist bei uns Tradition.“ Man habe Freudenschüsse in die Luft abgeben wollen.



Der Raubüberfall zweier Täter auf den Kiosk-Besitzer Sinniah Jatheesh an der Volmestraße läuft anders als geplant. Der 49-Jährige wehrt sich, obwohl er durch einen Schlag mit einer Pistole auf den Kopf eine tiefe Platzwunde erlitten hat.



Mit einem Knüppel in der Hand verfolgt der Familienvater das Duo. Am Brügger Bahnhof holt er einen der beiden ein und streckt ihn mit dem Knüppel zu Boden. Zwei Stunden später spüren Polizeibeamte den Komplizen mit dem erbeuteten Geld am Bahndamm auf. Es handelt sich um den mutmaßlichen Todesschützen von der Kirmes.



Für die Ermittler fügen sich die Puzzleteile nach und nach zu einem Bild zusammen. Es gibt Fotos aus einer Tempokontrolle, die die Angeklagten nach der Tat in Düsseldorf in einem schwarzen VW Golf mit Unnaer Kennzeichen zeigen.

Und es gibt einen Videobeweis aus einer Rewe-Filiale, in der die Männer auffällig viel Kleingeld loswerden wollten. Eine Verkäuferin war misstrauisch geworden und hatte die Polizei informiert.

Der Prozess wird am 4. Januar, 9.30 Uhr, im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.