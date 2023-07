Raubkatzen im MK: Silberlöwen in Schalksmühle, Tiger in Iserlohn

Von: Jan Schmitz

Teilen

In Berlin und Brandenburg jagen Polizisten und Spurensucher eine Löwin. Rätselhaft ist, woher das Raubtier stammt. Niemand scheint das Tier zu vermissen.

Die Privathaltung von exotischen Wildtieren, ist in Deutschland nicht grundsätzlich verboten. Das gilt auch bei entsprechenden Nachweisen für Raubkatzen wie Tiger und Löwen, für Affen sowie für giftige Schlangen. Seit Jahren fordern Tierschutzverbände ein umfassendes Verbot der Haltung exotischer Wildtiere. Ausgebüxte Nattern und giftige Spinnen sorgten schon für so manchen Feuerwehr-Einsatz - zuletzt in Meinerzhagen. Gut in Erinnerung ist aber auch die Schwarze Witwe in Werdohl.

Die Tiere müssen allerdings registriert und bei den örtlichen Behörden gemeldet sein. Zuständig dafür ist die Untere Naturschutzbehörde des Märkischen Kreises sowie der ebenfalls dort angesiedelte Kreisveterinär. Angesichts des Großaufgebots, mit dem die Polizei in Berlin und Brandenburg derzeit nach der entlaufenen Löwin unbekannter Herkunft fahndet, stellt sich die Frage: Gibt es im Märkischen Kreis ebenfalls Raubkatzen in Privathaltung? Bestünde also die theoretische Gefahr, dass sich ein Szenario wie in Berlin auch in Lüdenscheid, Meinerzhagen oder Menden ereignen könnte?

Löwen-Jagd in Berlin: Das ist der aktuelle Stand

Auf Nachfrage teilt Kreissprecherin Ursula Erkens mit, dass der Unteren Naturschutzbehörde zwar zahlreiche exotische Wildtiere in Privathaltung im gesamten Kreisgebiet bekannt sind, doch darunter befinden sich zumeist Schildkröten und Papageien; Eine Auswertung der gemeldeten Exoten beim Märkischen Kreis ergab, dass darunter keine großen Raubkatzen wie Löwen oder Tiger sind. Doch das war nicht immer so.

Puma oder Silberlöwe im Wildgehege Mesekendahl in Schalksmühle, Aufnahme von 2003. © LN-Archiv

Der letzte Tiger im Märkischen Kreis „wurde vor etwa 15 Jahren in Iserlohn gehalten - von einem Tiertrainer“, erinnert sich Kreissprecherin Ursula Erkens. Nach Protesten unter anderem von Anwohnern sei die Haltung aufgegeben worden. Weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt waren auch zwei Silberlöwen, die bis Mitte der 2000er-Jahre im Wildgehege Mesekendahl in einer Gehege lebten. Die Pumas hatten im Wildgehege vorübergehend eine neue Bleibe gefunden - und hießen Fritz und Ronja.

Im Jahr 2006 musste Fritz wegen Altersschwäche eingeschläfert werden. Ronja musste darauf hin abgegeben werden. Stattdessen bezogen Waschbären das Puma-Gehege. Auch ein Luchs wurde zwischenzeitlich im Wildgehege Mesekendahl gehalten. Inzwischen sind Luchse in Deutschland wieder heimisch, auch im Sauerland wurden schon Spuren der Raubkatzen entdeckt.

Bereits nachgewiesen wurde die Wildkatze in freier Wildbahn im Märkischen Kreis - erstmals nach mehr als 100 Jahren in Willertshagen (Meinerzhagen) im Jahr 2018. Und auch der Wolf - das größte heimische Landraubtier in Deutschland - ist zurück im Märkischen Kreis. Nach mehreren bestätigten Wild- und Haustierrissen ist der Märkische Kreis im Begriff wieder „Wolfsgebiet“ zu werden.